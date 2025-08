‘Pollo’ Ortiz critica los fichajes del América: “Jugadores de equipos chicos, no todos aguantan”

Tal parece que la llegada de Allan Saint-Maximin al América cada día está más cerca de concretarse y pese a que esta sería una contratación ‘bomba’ para los parámetros del futbol mexicano, hay quien aún critica a la directiva de Las Águilas pues en los últimos años se han acostumbrado a fichar jugadores de equipos ‘chicos’.

América cerca de fichar a Allan Saint-Maximin | RÉCORD

En la más reciente edición de La Última Palabra, Raoul ‘Pollo’ Ortiz fue tajante respecto a la política de fichajes que ha seguido el Club América bajo el mandatado de Santiago Baños y el comentarista de Fox Sports cree que un equipo de la categoría de Las Águilas debe fichar jugadores de un nivel más alto, tal como está a punto de suceder con Saint-Maximin.

“Han perdido jugadores y se acostumbraron a que de pronto... como algunos dieron resultado como Israel Reyes, Alejandro Zendejas, Luis Ángel Malagón, por citar algunos. Es una fórmula que te puede dar éxito, como ya le dio al América, pero en la que no te puedes basar toda la vida”

Pollo Ortiz critica fichajes del América | IG: raoulpolloortiz

Uno de los factores por los que ‘Pollo’ Ortiz pide a jugadores no provenientes de ‘equipos chicos’ es la presión, pues el comentarista señala que lo que se vive dentro de Coapa no es sencillo de sobre llevar, por lo que jugadores provenientes de clubes como Puebla o Necaxa –por poner un ejemplo– les cuesta más trabajo adaptarse a la presión que se vive en Las Águilas.

“Trayendo jugadores más o menos buenos de equipos chicos, no todos aguantan la presión de lo que es el América. Llamé a equipos chicos a los clubes de donde vinieron ellos, Zendejas vino de Necaxa, Malagón vino de Necaxa, Reyes de Puebla. No es lo mismo jugar en esos equipos que ir al América, esa fórmula no siempre te va a funcionar, la tienes que apuntalar con jugadores que te den un impacto inmediato”.