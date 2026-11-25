Obed Vargas se suma a la lista de mexicanos que no logran consolidarse en el Atlético de Madrid
El mediocampista apenas disputó unos minutos y su futuro apunta a una posible cesión en enero...
Actualizado a 09:58 - 25 de noviembre de 2026
Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos tras llevar una irregularidad a mitad del torneo, para subir escalones y lograr la clasificación
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El mediocampista apenas disputó unos minutos y su futuro apunta a una posible cesión en enero...
Bienvenidos al MINUTO A MINUTO del duelo entre el Atleti ante Viking, dónde ambas escuadras intentarán mejorar el nivel para alcanzar los puestos de clasificación.