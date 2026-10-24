Así fue el tanto con el que La Fiera abrió el marcador.
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León vs Toluca EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
Actualizado a 17:13 - 24 de octubre de 2026
Los Esmeraldas y los Diablos se miden en un duelo crucial y con sabor a Liguilla
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GOOOOOL - marca Alfonso Alvarado
G O O O O O L - ¡Alfonso Alvarado marca con asistencia de Ismael Diaz!
León abre el marcador y ya lo gana por 1-0.
El árbitro da inicio al encuentro.
Así luce pletórico el Estadio Nou Camp, sede de los Esmeraldas, donde se jugará el encuentro.
Alineación de Toluca
Hugo González
Santiago Simón
Bruno Méndez
Federico Pereira
Jesús Gallardo
Franco Romero
Érick Gutiérrez
Helinho
Alexis Vega
Federico Viñas
Paulinho
Alineación de León
Óscar García
Paul Moreno
Sebastián Romaña
Salvador Guevara
Rodrigo Vegas
Sebastián Echeverría
Fernando Beltrán
Diber Cambindo Arcila
Jesús Guerra
Steven Díaz
Diber Alvarado
El Estadio León recibe nuevamente a la Fiera, Los Esmeraldas se medirán ante el Toluca en un duelo cumbre para los puestos de Liguilla
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