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Sigue al Leon vs Toluca en vivo

Liga MXEstadio Leon
LeonLeon
EN VIVO
1-0
1ª mitad
TolucaToluca
ResumenCobertura En Vivo

León vs Toluca EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado

León vs Toluca EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 14: Transmisión, goles y resultado
José Moreno Rodríguez
15:54 - 24 de octubre de 2026

Actualizado a 17:13 - 24 de octubre de 2026

Los Esmeraldas y los Diablos se miden en un duelo crucial y con sabor a Liguilla

Filtrar por:

14'

Así fue el tanto con el que La Fiera abrió el marcador.

12Gol
Escudo del equipo
1-0

GOOOOOL - marca Alfonso Alvarado

G O O O O O L - ¡Alfonso Alvarado marca con asistencia de Ismael Diaz!

12'

León abre el marcador y ya lo gana por 1-0.

Leon
Tarjeta amarilla
Rodrigo Echeverria
Rodrigo Echeverria(MEDIOCAMPISTA)

Amonestación para Rodrigo Echeverria.

Toluca

Toluca saca, y da comienzo el partido.

Toluca

El árbitro da inicio al encuentro.

Así luce pletórico el Estadio Nou Camp, sede de los Esmeraldas, donde se jugará el encuentro.

Estadio Nou Camp, casa de León | Mexsport
Estadio Nou Camp, casa de León | Mexsport

Alineación de Toluca

  • Hugo González

  • Santiago Simón

  • Bruno Méndez

  • Federico Pereira

  • Jesús Gallardo

  • Franco Romero

  • Érick Gutiérrez

  • Helinho

  • Alexis Vega

  • Federico Viñas

  • Paulinho

Alineación de León

  • Óscar García

  • Paul Moreno

  • Sebastián Romaña

  • Salvador Guevara

  • Rodrigo Vegas

  • Sebastián Echeverría

  • Fernando Beltrán

  • Diber Cambindo Arcila

  • Jesús Guerra

  • Steven Díaz

  • Diber Alvarado

El Estadio León recibe nuevamente a la Fiera, Los Esmeraldas se medirán ante el Toluca en un duelo cumbre para los puestos de Liguilla

¡Buenas tardes, amigos de RÉCORD!