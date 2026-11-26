Sparta Praga vs AZ Alkmaar HOY: dónde ver GRATIS y EN VIVO, horario y alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Europa League

Emiliano Arias Pacheco 09:14 - 26 de noviembre de 2026 Actualizado a 09:54 - 26 de noviembre de 2026

Sigue a Mateo Chávez en una oportunidad de oro para el equipo neerlandés en la Copa de Europa