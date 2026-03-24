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Ramiro Pérez Vásquez 11:56 - 24 marzo 2026
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// Futbol //

Estas son las camisetas de las 48 Selecciones para el Mundial 2026, al momento

Algunos representantivos ya tienen incluso hasta tercera equipación
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