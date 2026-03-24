Estas son las camisetas de las 48 Selecciones para el Mundial 2026, al momento

Grupo L: Panamá

/ 37 Grupo L: Panamá

Grupo L: Ghana

/ 37 Grupo L: Ghana

Grupo L: Croacia

/ 37 Grupo L: Croacia

Grupo L: Inglaterra

/ 37 Grupo L: Inglaterra

Grupo K: Colombia

/ 37 Grupo K: Colombia

Grupo K: Portugal

/ 37 Grupo K: Portugal

Grupo J: Austria

/ 37 Grupo J: Austria

Grupo J: Argelia

/ 37 Grupo J: Argelia

Grupo J: Argentina

/ 37 Grupo J: Argentina

Grupo I: Noruega

/ 37 Grupo I: Noruega

Grupo I: Senegal

/ 37 Grupo I: Senegal

Grupo I: Francia

/ 37 Grupo I: Francia

Grupo H: Uruguay

/ 37 Grupo H: Uruguay

Grupo H: Arabia Saudita

/ 37 Grupo H: Arabia Saudita

Grupo H: España

/ 37 Grupo H: España

Grupo G: Nueva Zelanda

/ 37 Grupo G: Nueva Zelanda

Grupo G: Egipto

/ 37 Grupo G: Egipto

Grupo G: Bélgica

/ 37 Grupo G: Bélgica

Grupo F: Japón

/ 37 Grupo F: Japón

Grupo F: Países Bajos

/ 37 Grupo F: Países Bajos

Grupo E: Ecuador

/ 37 Grupo E: Ecuador