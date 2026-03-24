Ramiro Pérez Vásquez 11:56 - 24 marzo 2026
Estas son las camisetas de las 48 Selecciones para el Mundial 2026, al momento
Algunos representantivos ya tienen incluso hasta tercera equipación
/ 37 Grupo L: Panamá
/ 37 Grupo L: Ghana
/ 37 Grupo L: Croacia
/ 37 Grupo L: Inglaterra
/ 37 Grupo K: Colombia
/ 37 Grupo K: Portugal
/ 37 Grupo J: Austria
/ 37 Grupo J: Argelia
/ 37 Grupo J: Argentina
/ 37 Grupo I: Noruega
/ 37 Grupo I: Senegal
/ 37 Grupo I: Francia
/ 37 Grupo H: Uruguay
/ 37 Grupo H: Arabia Saudita
/ 37 Grupo H: España
/ 37 Grupo G: Nueva Zelanda
/ 37 Grupo G: Egipto
/ 37 Grupo G: Bélgica
/ 37 Grupo F: Japón
/ 37 Grupo F: Países Bajos
/ 37 Grupo E: Ecuador
/ 37 Grupo E: Costa de Marfil
/ 37 Grupo E: Curazao
/ 37 Grupo E: Alemania
/ 37 Grupo D: Australia
/ 37 Grupo D: Paraguay
/ 37 Grupo D: Estados Unidos
/ 37 Grupo C: Escocia
/ 37 Grupo C: Haití
/ 37 Grupo C: Marruecos
/ 37 Grupo C: Brasil
/ 37 Grupo B: Suiza
/ 37 Grupo B: Qatar
/ 37 Grupo B: Canadá
/ 37 Grupo A: Corea del Sur
/ 37 Grupo A: Sudáfrica
/ 37 Grupo A: México
1 / 37 Grupo L: Panamá
2 / 37 Grupo L: Ghana
3 / 37 Grupo L: Croacia
4 / 37 Grupo L: Inglaterra
5 / 37 Grupo K: Colombia
6 / 37 Grupo K: Portugal
7 / 37 Grupo J: Austria
8 / 37 Grupo J: Argelia
9 / 37 Grupo J: Argentina
10 / 37 Grupo I: Noruega
11 / 37 Grupo I: Senegal
12 / 37 Grupo I: Francia
13 / 37 Grupo H: Uruguay
14 / 37 Grupo H: Arabia Saudita
15 / 37 Grupo H: España
16 / 37 Grupo G: Nueva Zelanda
17 / 37 Grupo G: Egipto
18 / 37 Grupo G: Bélgica
19 / 37 Grupo F: Japón
20 / 37 Grupo F: Países Bajos
21 / 37 Grupo E: Ecuador
22 / 37 Grupo E: Costa de Marfil
23 / 37 Grupo E: Curazao
24 / 37 Grupo E: Alemania
25 / 37 Grupo D: Australia
26 / 37 Grupo D: Paraguay
27 / 37 Grupo D: Estados Unidos
28 / 37 Grupo C: Escocia
29 / 37 Grupo C: Haití
30 / 37 Grupo C: Marruecos
31 / 37 Grupo C: Brasil
32 / 37 Grupo B: Suiza
33 / 37 Grupo B: Qatar
34 / 37 Grupo B: Canadá
35 / 37 Grupo A: Corea del Sur
36 / 37 Grupo A: Sudáfrica
37 / 37 Grupo A: México
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