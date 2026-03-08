Gran Premio de Australia: las mejores imágenes de la primera carrera de 2026
George Russell se llevó la bandera a cuadros; el mexicano Checo Pérez volvió a la F1
/ 10 Checo Pérez en el GP de Australia | AP
/ 10 MAC-26 de Checo Pérez | AP
/ 10 Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP
/ 10 Grúa retira el MCL40 de Oscar Piastri tras accidente en el GP de Australia I AP
/ 10 Max Verstappen en el Gran Premio de Australia | AP
/ 10 George Russell ganó el GP de Australia 2026 | AP
/ 10 George Russell y Charles Leclerc en los primeros momentos de la carrera | AP
/ 10 La primera formación de 2026 de la Fórmula 1 | AP
/ 10 Charles Leclerc terminó en la tercera posición | AP
/ 10 George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el primer podio de la temporada en el Gran Premio de Australia | AP
Galería de fotos 10 Fotos