Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:00 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
// Contra //

Las mejores fotos de los Grammy 2026

La alfombra roja de los Grammys 2026 volvió a ser una pasarela de estilo, elegancia y propuestas arriesgadas
Galería de fotos 15 Fotos

La alfombra roja de los Grammys 2026 volvió a convertirse en uno de los momentos más llamativos de la noche, con artistas y celebridades que apostaron por estilos elegantes, arriesgados y llenos de personalidad antes de la ceremonia en Los Ángeles. Los atuendos combinaron propuestas clásicas con tendencias modernas, destacando el uso de colores intensos, texturas llamativas y siluetas bien definidas.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp