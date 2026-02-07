Protesta en Juegos Olímpicos de Invierno por presencia de ICE termina en enfrentamiento
Los manifestantes acabaron peleando contra la policía de Milán
/ 7 Milán amanece bajo tensión tras la apertura oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras grupos de manifestantes comenzaron a concentrarse al norte de la ciudad para protestar contra el evento deportivo y la presencia de agente del ICE / AP
/ 7 Alrededor de 5 mil personas se reunieron en el barrio de Porta Romana, convocadas por el Comité Olimpiadas Insostenibles, una red de organizaciones estudiantiles, ambientalistas y anticapitalistas / AP
/ 7 Con pancartas y consignas, los manifestantes iniciaron una marcha de aproximadamente cuatro kilómetros rumbo al barrio de Corvetto, evitando las zonas directamente vinculadas a las sedes olímpicas / AP
/ 7 La policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos, dispersando a los manifestantes y realizando varias detenciones en las calles de Milán / AP
/ 7 La protesta también apuntó a la presencia de agentes del ICE acompañando a la delegación de Estados Unidos, en medio de la polémica por redadas migratorias en Minneapolis / AP
/ 7 La tensión escaló cuando un grupo con el rostro cubierto comenzó a lanzar piedras y bengalas contra la policía, provocando la intervención de las fuerzas de seguridad / AP
/ 7 Los disturbios coincidieron con problemas en la red ferroviaria del norte de Italia, que el Ministerio de Transportes calificó como un posible sabotaje en plena inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno / AP
Milán amaneció bajo tensión tras la apertura oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras grupos de manifestantes comenzaron a concentrarse al norte de la ciudad para protestar contra el evento deportivo por la tala ilegal para realizar los juegos y la presencia de agente de ICE acompañando a la delegación de Estados Unidos.