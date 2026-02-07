Protesta en Juegos Olímpicos de Invierno por presencia de ICE termina en enfrentamiento

/ 7 Milán amanece bajo tensión tras la apertura oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras grupos de manifestantes comenzaron a concentrarse al norte de la ciudad para protestar contra el evento deportivo y la presencia de agente del ICE / AP

/ 7 Alrededor de 5 mil personas se reunieron en el barrio de Porta Romana, convocadas por el Comité Olimpiadas Insostenibles, una red de organizaciones estudiantiles, ambientalistas y anticapitalistas / AP

/ 7 Con pancartas y consignas, los manifestantes iniciaron una marcha de aproximadamente cuatro kilómetros rumbo al barrio de Corvetto, evitando las zonas directamente vinculadas a las sedes olímpicas / AP

/ 7 La policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos, dispersando a los manifestantes y realizando varias detenciones en las calles de Milán / AP

/ 7 La protesta también apuntó a la presencia de agentes del ICE acompañando a la delegación de Estados Unidos, en medio de la polémica por redadas migratorias en Minneapolis / AP

/ 7 La tensión escaló cuando un grupo con el rostro cubierto comenzó a lanzar piedras y bengalas contra la policía, provocando la intervención de las fuerzas de seguridad / AP