Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:23 - 07 febrero 2026
// Contra //

Protesta en Juegos Olímpicos de Invierno por presencia de ICE termina en enfrentamiento

Los manifestantes acabaron peleando contra la policía de Milán
Milán amaneció bajo tensión tras la apertura oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras grupos de manifestantes comenzaron a concentrarse al norte de la ciudad para protestar contra el evento deportivo por la tala ilegal para realizar los juegos y la presencia de agente de ICE acompañando a la delegación de Estados Unidos.

