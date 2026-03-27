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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:19 - 26 marzo 2026
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¡Una belleza! Estadio Banorte a un día de su reinaugura

El remodelado Estadio Azteca está cada vez más cerca de volver a abrir las puertas
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