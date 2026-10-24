El boxeador mexicano va por la unificación de títulos mundiales superpluma

Emanuel "Vaquero" Navarrete se enfrentará al estadounidense O'Shaquie Foster este 24 de octubre en busca de la unificación de títulos mundiales superpluma desde el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, y lo podrás seguir a través de Azteca 7, ESPN, Disney+ y DAZN a partir de las 21:00hrs (tiempo del centro de México).

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Vaquero Navarrete vs O'Shaquie Foster

Emanuel Navarrete llega a este combate con una marca profesional de 40 victorias, dos derrotas y un empate, 33 de ellos por la vía del nocaut. El mexicano arriba a tierras norteamericanas para exponer los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

O’Shaquie Foster estará ante su gente y llegando con un total de 25 victorias, tres derrotas y 12 nocauts. El nacido en Estados Unidos expondrá por su parte el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Vaquero" Navarrete festeja victoria | IG: matchroomboxing

El escenario des este combate será el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, donde se espera una importante presencia de aficionados que seguirán de cerca un enfrentamiento con tres títulos mundiales en disputa.

Vaquero Navarrete buscará soltar su volumen de golpes, el ritmo ofensivo y la búsqueda constante del rival, mientras que Foster destaca por su habilidad para administrar la distancia, defenderse y encontrar espacios para responder. Esa diferencia táctica podría convertirse en uno de los factores determinantes durante los 12 episodios.

"Vaquero" Navarrete doble campeón mundial | IG: matchroomboxing

¿Cómo les fue en el pesaje?

Los boxeadores no tuvieron inconvenientes en la báscula; Navarrete registró exactamente 130 libras, el límite permitido para la categoría, mientras que Foster detuvo la báscula en 129.8 libras y con ello se declararon listos.

Vaquero Navarrete sabe del duro rival que tendrá enfrente: “Sé muy bien la clase de peleador que es Foster, un tipo elusivo, inteligente y con gran técnica, pero yo no voy a especular. He trabajado para conectar mis mejores golpes y obligarlo a pelear en el terreno que a mí me conviene."

"Si quiere llevarse mis cinturones, tendrá que pasar por una verdadera guerra sobre el ring, porque saldré a buscar el triunfo antes del límite”, destacó durante los eventos previos al combate.

El Vaquero Navarrete durante una práctica | IMAGO7

Fecha: 24 de octubre

Hora: A partir de las 21:00

Lugar: Frost Bank Center de San Antonio, Texas