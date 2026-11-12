Abandonan a adulto mayor afuera del IMSS en Ecatepec; lo llevaron desde Estados Unidos

Don Próspero, de 67 años, fue abandonado afuera de una clínica del IMSS en Ecatepec tras ser trasladado desde Estados Unidos. / X

Don Próspero Infante Gutiérrez, de 67 años, fue llevado desde Estados Unidos hasta el Estado de México y posteriormente abandonado afuera de una clínica del IMSS. Las autoridades ya intervienen para localizar a sus familiares

Un adulto mayor identificado como Próspero Infante Gutiérrez, de 67 años, fue abandonado afuera de la Clínica 196 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ecatepec, Estado de México, luego de ser trasladado desde Estados Unidos por dos personas que presuntamente lo dejaron en el lugar durante la madrugada.

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El caso generó preocupación debido a las condiciones de salud del hombre, quien presenta problemas de movilidad y necesita utilizar una sonda médica. Tras ser localizado, recibió atención de las autoridades municipales y fue trasladado a un hospital para una valoración médica.

¿Cómo fue abandonado don Próspero en Ecatepec?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, don Próspero habría llegado en avión desde Estados Unidos hasta un domicilio ubicado en el Estado de México. Posteriormente, dos personas lo llevaron a las inmediaciones de la Clínica 196 del IMSS, situada sobre avenida Central, en Ecatepec.

El hombre relató que fue dejado afuera del inmueble alrededor de la medianoche, sin que las personas que lo acompañaban permanecieran con él.

Tras recibir un reporte de auxilio, elementos de la Policía Municipal acudieron a la colonia San Agustín Segunda Sección y encontraron al adulto mayor en aparente situación de abandono.

Los uniformados solicitaron la intervención de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyos integrantes realizaron una revisión de datos, pero no encontraron alguna ficha de búsqueda relacionada con él.

¿Cuál es el estado de salud del adulto mayor?

Don Próspero presenta complicaciones de salud que requieren atención médica. Entre las condiciones reportadas se encuentran: Problemas de movilidad.

Uso de una sonda médica.

Incapacidad parcial o total para mover una o más partes del cuerpo. Debido a su situación, paramédicos de Protección Civil determinaron que necesitaba una valoración más completa, por lo que fue trasladado al Hospital General José María Rodríguez. También intervino la Unidad de Atención a Víctimas, mientras que la Procuraduría del DIF envió un equipo multidisciplinario para dar seguimiento a su situación.

El adulto mayor fue localizado durante la madrugada en las inmediaciones de la Clínica 196 del IMSS, en el Estado de México. / X

¿Quién busca a los familiares de don Próspero?

El caso también movilizó a las autoridades para tratar de localizar a los familiares del adulto mayor.

De acuerdo con la información difundida, don Próspero mencionó que posiblemente tiene parientes en Tamaulipas. Por ello, la Fiscalía de Género Mexiquense buscará coordinarse con autoridades de esa entidad para identificar a sus familiares y encontrar una red de apoyo.

Por su parte, el IMSS informó que personal de Trabajo Social solicitó el apoyo de Locatel para localizar a sus familiares y que se brindaron las primeras atenciones mientras las autoridades correspondientes asumían su cuidado.