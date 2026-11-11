Adrián Bedolla “El Jilguero” destaca con el Himno Nacional en la final de NASCAR México 2026

Estuvo acompañado por elementos de la SEDENA y un espectáculo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana / Especial

El cantante mexicano participó en la ceremonia inaugural de la final de SpeedFest NASCAR México

La música tradicional mexicana tuvo un lugar especial durante la gran final de SpeedFest NASCAR México 2026, celebrada el pasado domingo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. El cantante Adrián Bedolla, conocido artísticamente como “El Jilguero”, fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano ante los miles de aficionados que se reunieron para disfrutar de una jornada de automovilismo.

La participación del intérprete formó parte de una ceremonia que combinó elementos musicales, militares y deportivos antes de las actividades principales del evento. Bedolla estuvo acompañado por la Banda de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mientras se realizaba el despliegue de una Bandera Monumental y una exhibición aérea a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana.

Adrián Bedolla interpretó el Himno Nacional en la final de NASCAR México 2026 / Especial

El momento reunió algunos de los símbolos más representativos del país en uno de los escenarios más importantes del automovilismo nacional. Para el cantante, la presentación representó una oportunidad de llevar su voz a un público distinto al que habitualmente asiste a los conciertos de música regional mexicana.

Adrián Bedolla interpreta el Himno Nacional en SpeedFest NASCAR México

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue escenario de la presentación de Adrián Bedolla durante la ceremonia protocolaria de la final de SpeedFest NASCAR México, una de las jornadas más esperadas por los seguidores del automovilismo.

Con la presencia de la Banda de Guerra de la SEDENA, el intérprete dio voz al Himno Nacional Mexicano, mientras los asistentes presenciaban el despliegue de la bandera y las maniobras aéreas que formaron parte del espectáculo.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente marcado por la expectativa de las competencias, en las que pilotos y equipos se preparaban para cerrar la temporada. En ese contexto, la participación musical permitió incorporar un momento dedicado a los símbolos patrios y a las tradiciones mexicanas.

“El Jilguero” estuvo acompañado por la Banda de Guerra de la SEDENA / Especial

La interpretación de Bedolla también puso de relieve la presencia de artistas de música tradicional en acontecimientos deportivos de gran convocatoria, donde la música suele formar parte de las actividades previas a las competencias.

¿Quién es Adrián Bedolla “El Jilguero”?

Adrián Bedolla “El Jilguero” es un cantante mexicano cuya propuesta artística está vinculada con la música tradicional, el mariachi y la cultura charra. A través de sus presentaciones, el intérprete busca mantener vigentes expresiones musicales que forman parte de la identidad cultural del país.

Su participación en la final de NASCAR México se suma a las actividades con las que ha llevado este repertorio a diferentes escenarios, incluidos encuentros culturales y eventos de entretenimiento.

Adrián Bedolla continuará sus presentaciones durante noviembre en Querétaro / Especial

La ceremonia en el Autódromo Hermanos Rodríguez representó una oportunidad para presentarse ante aficionados de distintas generaciones y acercar la música tradicional a un espacio habitualmente asociado con la velocidad y la competencia deportiva.

Más allá de su actuación en el SpeedFest, el cantante continuará con una agenda de compromisos relacionados con el mariachi y las festividades regionales, dos ámbitos que forman parte de su trayectoria artística.

Música mexicana y espectáculo aéreo en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Uno de los elementos distintivos de la ceremonia fue la participación de instituciones militares que acompañaron la interpretación del Himno Nacional. La Banda de Guerra de la SEDENA estuvo presente durante el acto protocolario, mientras que la Fuerza Aérea Mexicana participó con un espectáculo aéreo que complementó las actividades previas a las competencias.

El despliegue de la Bandera Monumental también formó parte de la ceremonia, en la que se combinaron los honores a los símbolos nacionales con la presentación musical de Adrián Bedolla. Este tipo de actos busca crear un vínculo entre los asistentes y las tradiciones del país, especialmente durante eventos deportivos que congregan a miles de personas.

Para “El Jilguero”, cantar el Himno Nacional en un recinto como el Autódromo Hermanos Rodríguez significó sumar una presentación de gran convocatoria a su trayectoria y compartir su trabajo con el público del automovilismo.

¿Cuándo serán las próximas presentaciones de Adrián Bedolla?

Después de su participación en la final de SpeedFest NASCAR México, Adrián Bedolla “El Jilguero” continuará con sus actividades musicales durante noviembre.

De acuerdo con la agenda anunciada, el cantante tiene programadas dos presentaciones: Jueves 12 de noviembre: 3er Congreso Nacional del Mariachi.

Jueves 19 de noviembre: Palenque Querétaro 2026, como parte de la Feria Internacional Ganadera.

El Congreso Nacional del Mariachi representa un encuentro relacionado con uno de los géneros más emblemáticos del país, mientras que el Palenque de Querétaro forma parte de las actividades de una de las ferias regionales de mayor tradición.