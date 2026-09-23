La futbolista española dio detalles sobre su futuro

Su regreso se aproxima. Aitana Bonmatí, futbolista estrella del Barcelona Femenil, continúa con un proceso de recuperación que la mantiene alejada de las canchas. La futbolista española regresó a la actividad a finales de la temproada pasada, sin embargo, en este arranque de campaña decidió establecer un plan individualizado con el objetivo de regresar a la actividad sin poner en riesgo su carrera a largo plazo.

Bonmatí, de 28 años, estuvo cinco meses fuera de las canchas antes de volver a jugar en mayo. Durante el cierre de la temporada anterior participó en siete encuentros con el Barcelona, incluida la final de la UEFA Women's Champions League ante el OL Lyonnes, en la que ingresó desde el banquillo.

Posteriormente, la mediocampista también disputó dos partidos con la Selección de España durante el verano, frente a Inglaterra e Islandia. Sin embargo, el dolor que todavía presenta la llevó a tomar precauciones al comienzo de la nueva campaña.

Aitana Bonmatí celebrando el título de Champions League con Barcelona | AFP

Aitana Bonmatí explica por qué decidió detener su actividad

En una reciente entrevista, la futbolista del Barcelona señaló que, aunque las pruebas médicas muestran que la lesión se encuentra en buenas condiciones, el dolor continúa siendo un factor que afecta su actividad deportiva y cotidiana.

"Sufrí una lesión grave la temporada pasada", recordó Bonmatí a ESPN. "Según todas las pruebas todo está perfecto, pero hay cosas que son incontrolables, como el dolor, ¿verdad? Te limita... Estaba cansada de vivir con el dolor, no solo al jugar y entrenar, sino también en mi día a día. Junto con el club, hicimos un plan individualizado que estoy siguiendo para volver lo mejor posible y, sobre todo, sin dolor"

La centrocampista reconoció que todavía no sabe si podrá regresar completamente libre de molestias, aunque aseguró que el proceso avanza de manera positiva.

"No sé si volveré sin ningún tipo de dolor, no sé si es posible, pero eso es en lo que estamos trabajando. Vamos en buena dirección, no estoy como antes".

Aitana saludando a la afición en un partido del Barcelona | AFP

Bonmatí pone la mira en el Clásico y la Champions League

Aitana afirmó no contar con una fecha definida para regresar a los terrenos de juego, aunque ya tiene algunos encuentros marcados en el calendario. Entre ellos se encuentran el partido del Barcelona contra el Real Madrid, programado para el 4 de octubre, y el compromiso frente al Arsenal, previsto para el 11 de noviembre en el Spotify Camp Nou.

"Espero volver antes del partido contra el Arsenal", afirmó. "Jugar partidos de la Champions en el Camp Nou siempre es especial... (¿El Clásico?) Nunca digo nunca. Ojalá poder regresar y estar disponible para el partido. No tengo una fecha de regreso, pero ya no queda mucho".

La futbolista también descartó que las precauciones que está tomando estén relacionadas directamente con el Mundial de 2027, torneo que se disputará en Brasil y en el que España buscará defender el título conseguido en 2023.

"No estoy haciendo esto por el Mundial. Claro que es muy importante para mí y para el equipo, pero las precauciones que estoy tomando son para asegurarme de tener una carrera larga y poder jugar el resto de mi carrera lo mejor posible y sin dolor", añadió

Aitana en un partido de la UEFA Nations League con la Selección Española | mexsport