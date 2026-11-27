¡El Azteca ya no pesa! América busca romper su mala racha ante Monterrey para avanzar a Semifinales

Las Águilas acumulan cinco partidos sin ganar en casa y seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria

América busca su pase en casa, pero tiene un gran problema: el Azteca ya no pesa. Las Águilas reciben este sábado a Monterrey en la vuelta de los Cuartos de Final y, aunque un empate les bastaría para conseguir el boleto a las Semifinales, tendrán que superar una mala racha en Santa Úrsula, donde les ha costado conseguir resultados positivos.

Seis partidos sin ganar

Los dirigidos por Guillermo Almada atraviesan una doble mala racha que pone en riesgo su clasificación, pues el conjunto azulcrema acumula seis partidos consecutivos sin ganar, mientras que en casa ya suma cinco encuentros sin conocer la victoria.

Si bien las Águilas tienen la ventaja de avanzar con un empate, el Estadio Banorte no ha representado una fortaleza para el equipo. Desde el pasado 29 de agosto no consiguen un triunfo ahí, por lo que están cerca de cumplir tres meses sin ganar en el tres veces mundialista.

Brian Rodríguez en lamento con América | IMAGO 7

La última victoria americanista en Santa Úrsula fue en la Jornada 6, cuando derrotaron al Puebla. Desde entonces, acumulan cuatro empates y una derrota jugando como locales, una racha que ha impedido que el estadio se convierta en una ventaja.

Además, los azulcremas suman más de un mes sin ganar en cualquier cancha, con cuatro empates y dos derrotas en sus últimos seis compromisos. Resultados que ponen presión sobre el equipo de cara a enfrentar a Rayados.

De no vencer a Monterrey este sábado, América llegará a seis partidos consecutivos sin ganar como local, algo que no pasaba desde el 2015, cuando las Águilas tuvieron una racha similar en el entonces llamado Estadio Azteca.