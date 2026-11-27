¡Regresa su hombre más peligroso al once! Los movimientos de Guillermo Almada con América para eliminar a Rayados

El 'Rayito' está listo para ir de inicio tras superar su lesión, mientras que el capitán azulcrema apunta a volver

Brian Rodríguez apunta a ser titular ante Rayados, Rodolfo Cota se mantendría en la portería y Henry Martín definirá su situación esta tarde. América sostendrá su último entrenamiento previo al partido de vuelta de los Cuartos de Final frente a Monterrey, en una sesión vespertina en la que Guillermo Almada terminará de perfilar el once inicial con el que buscará el pase a las Semifinales.

Fuentes informaron a RÉCORD que el Rayito arrancará este sábado, en lo que sería su primera titularidad en un mes luego de recuperarse de una lesión muscular que lo alejó de la recta final del torneo y que limitó su participación a 45 minutos en la ida.

Henry Martín se lamenta en juego de América | MEXSPORT

La Bomba también está lista, pero será Almada quien decida esta tarde si Martín irá de arranque. El capitán de las Águilas se recuperó de la gripa que lo dejó en la banca el miércoles, aunque cabe destacar que RÉCORD pudo saber que también arrastraba sobrecarga muscular, pero nada grave. Ahora, su situación será tema del estratega uruguayo, aunque es muy probable que regrese a la titularidad.

Por último, Rodolfo Cota se mantendrá bajo los tres postes. El arquero veterano logró cumplir su papel en la ida, donde logró mantener la puerta en cero y, además, lució el gafete de capitán, demostrando su liderazgo y confianza en la puerta, donde tuvo atajadas clave para evitar un ridículo de las Águilas.

Cristian Borja y Erick Sánchez celebrando atajada de Rodolfo Cota | MEXSPORT