El director deportivo regiomontano expresó su inconformidad tras el arbitraje ante el conjunto azulcrema

Walter Erviti, director deportivo de Rayados, salió en defensa del equipo regiomontano tras el empate sin goles ante América, donde Monterrey jugó con un hombre menos desde los primeros minutos. El directivo expresó su inconformidad por la designación arbitral de Víctor Alfonso Cáceres.

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Erviti se dijo orgulloso de la manera en que el equipo ha representado a la institución durante el semestre, así como de la conexión que ha ido construyendo con la afición regiomontana, uno de los objetivos que se habían trazado desde el club.

Quiero aprovechar este momento para felicitar a nuestro equipo, a nuestros jugadores, a nuestro entrenador. Nos sentimos muy orgullosos de la manera en que nos viene representando en este semestre. En lo personal me siento feliz de ver que la gente cada vez tiene más comunión con el equipo, se siente cada vez más representada, ese era un objetivo para nosotros muy importante y creo que en el partido de hoy ha dado una muestra de todo el trabajo que viene haciendo diariamente y para nosotros como club nos pone más que feliz que nos representen de esta manera.

Sin embargo, el directivo también manifestó su molestia por la designación de Víctor Cáceres para el encuentro ante las Águilas, al considerar que el silbante había dirigido recientemente un partido de Rayados y que aquella actuación no había dejado satisfecho al club.

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“Quiero hacer un pequeño comentario sobre la designación del arbitraje que nos parece como club no nos ha parecido, nos ha llamado la atención por lo menos que designen a un árbitro que hace tres semanas estuvo acá para un partido tan importante como este. El arbitraje que había tenido hace semanas a nosotros no nos había dejado conforme y creo que una designación tan pronta no es buena para el espectáculo.”, mencionó.

Erviti también cuestionó el criterio del árbitro durante el encuentro en el Gigante de Acero, al considerar que hubo decisiones en las que fue demasiado estricto con Monterrey y otras en las que, desde su perspectiva, pudo haber favorecido al conjunto regiomontano.

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