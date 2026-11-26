América no levanta: la preocupante racha del América que amenaza su temporada

Tras empatar sin goles ante Rayados, las Águilas sumaron ya un mes sin conseguir el triunfo

Seis partidos sin ganar. América empató con Monterrey en la Ida de los Cuartos de Final y continúa la mala racha de no ganar en el momento más importante de la temporada.

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Los dirigidos por Guillermo Almada no aprovecharon la ventaja de tener un jugador más desde el minuto 11, luego de la expulsión del Ricardo Chavez de Rayados, y terminaron por igualar ante el conjunto regiomontano en la Sultana del Norte.

Con este resultado, las Águilas llegaron a cuatro empates y dos derrotas en sus últimos seis compromisos oficiales. Una racha negativa que comenzó desde el juego del 110 aniversario y que ahora pone en riesgo el pase a las Semifinales.

Brian Rodríguez lamentándose falla ante Monterrey | MEXSPORT

La última victoria del conjunto azulcrema fue ante Atlas, desde entonces no ha podido enderezar el camino. Incluso, la vuelta no da ninguna seguridad ya que tampoco han podido ganar en casa desde el 29 de agosto.

Ahora, América tendrá buscar el pase en la Vuelta, donde un empate le permitirá el avanzar a semifinales. Además, el conjunto azulcrema tienen la deuda pendiente en casa que debería ser un motivación extra para los de Coapa.