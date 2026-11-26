El juego de Vuelta entre Rayados y Águilas se podrá seguir en otro canal además de Televisa

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, ya está en marcha y, aunque apenas estamos en los partidos de Ida, el juego de Vuelta entre América y Monterrey ya se está llevando los reflectores pues, habrá guerra de rating. El partido en el Estadio Banorte estaba prevista a transmitirse en exclusiva por Televisa, sin embargo, hoy se anunció que TV Azteca también llevará el juego del próximo sábado.

TV Azteca en Liguilla

Para los Cuartos de Final, TV Azteca sólo estaba prevista a transmitir un partido pues, sólo tenía los derechos de transmisión de Toluca. Ante esto, la televisora de periférico sólo tendría el juego de Ida entre los Diablos Rojos y Atlas.

Sin embargo, tras el anunció de este miércoles, TV Azteca aseguró transmitir al menos dos partidos en esta Liguilla. En caso de que los Diablos sigan avanzando, Azteca tendrá más partidos.

Martinoli y el equipo de TV Azteca en un palco de transmisión | MEXSPORT

De acuerdo con información de la propia televisora, para el compromiso en el Estadio Banorte, la transmisión estará encabezada por Christian Martinoli, quien estará a cargo de la narración, mientras que Luis García, dará análisis futbolístico. Además, Álvaro López Sordo realizará la cobertura desde la cancha, con información sobre lo que ocurra durante el encuentro.

La cobertura también estará disponible en las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes, tanto en su página web como en su aplicación móvil, donde los seguidores podrán consultar la transmisión en vivo.