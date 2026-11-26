El DT argentino quiere llevarse la ventaja en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2026

Matías Almeyda presentaría tres modificaciones en el once titular de Rayados para su próximo compromiso ante América con movimientos obligados por lesión y suspensión.

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Luis Cárdenas sería el encargado de defender la portería en lugar de Esteban Andrada, quien continúa sin recuperarse al cien por ciento de una molestia en la rodilla, mientras que Ricardo Chávez regresaría a la lateral derecha tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

En la defensa también habría un ajuste, pues Alonso Aceves ocuparía el lugar de Carlos Salcedo, quien no podrá estar disponible por suspensión. Aceves acompañaría a Víctor Guzmán en la central, completando así las tres novedades que tendría el conjunto albiazul en su alineación inicial.

Carlos Salcedo se va expulsado | MEXSPORT

El resto del equipo mantendría la estructura que ha venido trabajando Almeyda, con Gerardo Arteaga por la lateral izquierda, César Garza y Orbelín Pineda en el mediocampo, mientras que Lucas Ocampos y Jesús Corona ocuparían las bandas como extremos izquierdo y derecho, respectivamente.

Diego Rossi jugaría como media punta, detrás de Hugo Cuypers, quien sería el encargado de encabezar el ataque de Monterrey. De esta manera, Rayados presentaría un once con tres modificaciones, buscando mantener su funcionamiento y afrontar el compromiso de la ida de los cuartos de final ante América con los ajustes necesarios ante las ausencias.