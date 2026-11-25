Leyenda del América se lanza contra Henry Martín y asegura que ha tenido suerte de jugar con las Águilas

Antonio Carlos Santos cuestionó la titularidad de Henry Martín, aseguró que Miguel Borja es mejor delantero y criticó las decisiones de Guillermo Almada previo a los Cuartos de Final

Duro y directo contra Henry Martín. La leyenda americanista Antonio Carlos Santos cuestionó el lugar del capitán en el once titular de las Águilas, aseguró que Miguel Borja es mejor delantero y consideró que el atacante mexicano ha tenido fortuna por jugar en el América.

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Previo a la serie de Cuartos de Final que disputarán las Águilas frente a Rayados, el exmediocampista señaló que uno de los principales problemas del equipo está en los planteamientos de Guillermo Almada, quien, desde su perspectiva, se ha equivocado al elegir sus alineaciones y ha mantenido a futbolistas que no atraviesan su mejor momento.

“Almada se ha equivocado en la alineación, sigue poniendo a Henry; creo que Borja por eso está teniendo problemas. Muchos que no están en el nivel deberían dar oportunidad a otros futbolistas más dinámicos para que pueda sobresalir el equipo”, declaró a pregunta expresa de RÉCORD.

Santos consideró que la presencia de Henry Martín en el once inicial también ha perjudicado a Miguel Borja, quien tuvo un buen comienzo con el conjunto azulcrema, pero perdió protagonismo conforme avanzaron los partidos.

Miguel Borja decepcionado por el resultado ante Pachuca l MEXSPORT

“Borja, que empezó enchufado y de repente se vino apagando por lo mismo, porque Almada pone a Henry, que venía haciendo goles de penales, y con eso se ganaba el lugar en el cuadro titular”, agregó.

Al ser cuestionado sobre a quién prefería entre el colombiano y el mexicano, el ‘Negro’ no dudó en inclinarse por el ‘Colibrí’, a quien destacó por sus condiciones técnicas y su movilidad dentro del terreno de juego.

Antonio Carlos Santos, leyenda del América | MEXSPORT

“Por supuesto, es mucho más dinámico, mejor jugador técnicamente, no es solo un poste y aparte tiene pase”, explicó.

Finalmente, Antonio Carlos Santos también cuestionó la trayectoria de Henry Martín y aseguró que el delantero ha tenido fortuna por defender la camiseta del América, especialmente al considerar que buena parte de sus anotaciones recientes han llegado desde el punto penal.