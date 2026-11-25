Duro y directo contra Henry Martín. La leyenda americanista Antonio Carlos Santos cuestionó el lugar del capitán en el once titular de las Águilas, aseguró que Miguel Borja es mejor delantero y consideró que el atacante mexicano ha tenido fortuna por jugar en el América.
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Previo a la serie de Cuartos de Final que disputarán las Águilas frente a Rayados, el exmediocampista señaló que uno de los principales problemas del equipo está en los planteamientos de Guillermo Almada, quien, desde su perspectiva, se ha equivocado al elegir sus alineaciones y ha mantenido a futbolistas que no atraviesan su mejor momento.
“Almada se ha equivocado en la alineación, sigue poniendo a Henry; creo que Borja por eso está teniendo problemas. Muchos que no están en el nivel deberían dar oportunidad a otros futbolistas más dinámicos para que pueda sobresalir el equipo”, declaró a pregunta expresa de RÉCORD.
Santos consideró que la presencia de Henry Martín en el once inicial también ha perjudicado a Miguel Borja, quien tuvo un buen comienzo con el conjunto azulcrema, pero perdió protagonismo conforme avanzaron los partidos.
“Borja, que empezó enchufado y de repente se vino apagando por lo mismo, porque Almada pone a Henry, que venía haciendo goles de penales, y con eso se ganaba el lugar en el cuadro titular”, agregó.
Al ser cuestionado sobre a quién prefería entre el colombiano y el mexicano, el ‘Negro’ no dudó en inclinarse por el ‘Colibrí’, a quien destacó por sus condiciones técnicas y su movilidad dentro del terreno de juego.
“Por supuesto, es mucho más dinámico, mejor jugador técnicamente, no es solo un poste y aparte tiene pase”, explicó.
Finalmente, Antonio Carlos Santos también cuestionó la trayectoria de Henry Martín y aseguró que el delantero ha tenido fortuna por defender la camiseta del América, especialmente al considerar que buena parte de sus anotaciones recientes han llegado desde el punto penal.
“Yo lo que he pensado, que Henry ha sido un jugador afortunado por estar en el América”, sentenció.