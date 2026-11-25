Dónde ver Monterrey vs América: Canales y horario del partido de la Ida de los Cuartos de Final de Liga MX

Las Águilas visitan el Estadio BBVA para tomar la ventaja en el primer duelo de Liguilla

Monterrey recibe al América este miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX, compromiso que los aficionados podrán seguir en vivo a través de Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime.

Ambos clubes chocan en el arranque de la Fase Eliminatoria del futbol mexicano tras haber empatado a un gol en su enfrentamiento de la temporada regular, poniendo a prueba su presente en el arranque de la Liguilla.

Diego Rossi y Orbelín Pineda, jugadores de Rayados, en festejo de gol ante América | MEXSPORT

La escuadra regia llega a esta eliminatoria luego de cerrar la Fase Regular con un triunfo 2-0 ante Pumas, resultado que le permitió tomar impulso tras un tramo complicado en el que sufrió una dura derrota 4-0 frente a Toluca dos fechas antes.

Del otro lado, el conjunto azulcrema atraviesa un cierre irregular sin conocer la victoria desde la Jornada 13 —cuando superó 5-2 a Atlas—, acumulando tres empates y dos derrotas en el último mes.

¿Cuál fue su último duelo de eliminación directa?

En el balance histórico de enfrentamientos directos entre ambas instituciones, el conjunto azulcrema mantiene una ligera ventaja sobre los regiomontanos con 19 victorias para América, 15 triunfos para Rayados y 15 empates registrados en su historial reciente dentro del futbol norteamericano.

Sin embargo, esta serie de Cuartos de Final representa una auténtica revancha para las Águilas, ya que su último choque en instancia definitiva ocurrió el pasado 2 de septiembre en las Semifinales de la Leagues Cup.

América en la Leagues Cup | Mexsport