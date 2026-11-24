América prepara sorpresa ante Rayados; estos son los cambios que Almada haría para los Cuartos de Final

Ante una mala defensa en sus partidos recientes, el DT uruguayo haría cambios importantes en el arranque de la Liguilla

Rodolfo Cota podría regresar a la titularidad con América. En el último entrenamiento antes de viajar a Monterrey para disputar los Cuartos de Final de Ida ante Rayados, Guillermo Almada probó al experimentado arquero como posible portero titular.

Este martes, las Águilas sostuvieron su entrenamiento matutino, en el que el estratega uruguayo probó a Cota ante las dudas que ha generado Luis Ángel Malagón bajo los tres postes azulcremas.

Sin embargo, esto no significa que Cota vaya a ser el titular frente a Rayados, pues la decisión final la tomará Almada una vez que termine de definir el once inicial, el cual presentaría varias modificaciones respecto al que utilizó en el último partido ante Tigres.

Rodolfo Cota celebrando una anotación de América | MEXSPORT

Malagón ha sido cuestionado debido a que, desde su regreso a las canchas, no ha conseguido mantener su portería en cero. De hecho, en el último encuentro ante los felinos, el gol que recibió por parte de Juan Brunetta lo dejó bastante expuesto, pues pudo haber hecho más para evitarlo.

Luis Ángel ha disputado siete encuentros desde que regresó de su lesión, en los que ha recibido 13 goles. Por su parte, Rodolfo Cota participó en ocho partidos, recibió 11 anotaciones y consiguió mantener su arco imbatido en dos ocasiones.

Luis Ángel Malagón, portero del América, previo al duelo ante Rayados de Monterrey | IMAGO7