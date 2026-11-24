El Rayito es uno de los jugadores mejor pagados de los Azulcremas y uno de los principales referentes del equipo

Que Brian Rodríguez llegue lastimado, tocado o sin estar al 100 por ciento a la Liguilla no es una historia nueva. Es una situación que ya se ha repetido en al menos tres temporadas anteriores. Sin embargo, en las oportunidades que ha tenido para marcar diferencia tampoco ha logrado ser protagonista, por lo que esta vez tiene una cuenta pendiente: demostrar lo que vale en los momentos más importantes.

El mejor pagado del América

El Rayito es uno de los jugadores mejor pagados del América y uno de los principales referentes del equipo, por lo que los reflectores apuntan hacia él de cara a los Cuartos de Final. El uruguayo llega después de superar una lesión muscular que incluso podría limitar su participación en el partido de ida ante Monterrey.

Y es que, después de cuatro años en Coapa, Brian pasó de ser un refuerzo más a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de las Águilas. Sin embargo, todavía tiene pendiente demostrar ese peso en los escenarios de mayor presión: la Liguilla.

Brian Rodríguez agradeciendo el apoyo de la afición de América | MEXSPORT

¿Cómo ha sido el crecimiento de Brian Rodríguez en el América?

Desde 2022, América ha disputado ocho Liguillas y en tres de ellas el uruguayo no pudo estar disponible por lesión: Apertura 2024, Clausura 2025 y Clausura 2026. En las otras cinco ha tenido participación, pero sin conseguir consolidarse como un futbolista determinante.

De los 26 partidos de Liguilla en los que ha estado disponible, Brian solamente ha disputado 19 y apenas siete como titular. Sus números también han quedado por debajo de las expectativas: suma cuatro goles y cuatro asistencias, todos registrados en Cuartos de Final y uno de ellos en Play In. Nunca ha conseguido marcar o asistir en Semifinales o Finales, una deuda que la afición americanista no ha pasado por alto.

Brian Rodríguez, jugador del América, en festejo de gol ante Atlas | MEXSPORT

Por eso, sus registros contrastan con las expectativas que genera su futbol. Durante la fase regular, Rodríguez suele mostrar un nivel que lo coloca entre los jugadores más desequilibrantes de la liga, pero todavía no consigue demostrarlo en instancias definitivas del campeonato.

Ahora, el Rayito vuelve a presentarse a unos Cuartos de Final sin estar en plenitud física. Una nueva lesión muscular pone en duda su participación desde el inicio ante Monterrey y existe la posibilidad de que arranque en el banquillo. El escenario vuelve a ser complicado, pero la exigencia es la misma: Brian necesita convertirse en un jugador que marque diferencia cuando América más lo necesita.