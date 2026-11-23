Los Azulcremas buscan sacudirse el mal momento y cambiar la cara de cara a los Cuartos de Final

Brian Rodríguez está de regreso y entrenó al parejo de sus compañeros. Después de no lograr levantar el vuelo en la recta final del torneo, América busca sacudirse el mal momento y cambiar la cara de cara a los Cuartos de Final, donde se medirá a Monterrey.

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Este domingo, los azulcremas realizaron trabajos regenerativos y este lunes arrancaron formalmente con la preparación para visitar a Rayados este miércoles, en el partido de Ida que se disputará en el Gigante de Acero, en la Sultana del Norte.

Brian Rodríguez en lamento con América | IMAGO 7

¿Qué tenía Brian Rodríguez?

El ‘Rayito’, quien sufrió una lesión muscular hace más de tres semanas, previo al encuentro ante Toluca, ya se reincorporó al trabajo al parejo de sus compañeros, por lo que podría estar disponible para tener minutos en la Ida. Sin embargo, su participación dependerá completamente de la valoración de Guillermo Almada.

Además, América recibió una motivación extra durante su entrenamiento en Coapa. Esta mañana, varios aficionados de las porras azulcremas se dieron cita en las instalaciones del club para alentar al equipo y transmitirle su apoyo de cara al inicio de la Liguilla.

Jugadores de América en lamento en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Incluso, los futbolistas se acercaron para escuchar de frente los cánticos y muestras de apoyo de sus seguidores, quienes no han dejado de respaldarlos pese al complicado momento que atraviesan, luego de cerrar la fase regular sin conseguir una sola victoria en sus últimos cinco partidos.

América continuará su prepración

Las Águilas continuarán con su preparación este martes por la mañana y posteriormente viajarán a Monterrey por la tarde. La intención es que Rodríguez pueda recuperar ritmo y estar listo para sumar minutos en el primer capítulo de la serie.

Más allá de buscar recuperar su mejor versión, América también tiene cuentas pendientes con Rayados, equipo que recientemente lo eliminó de la Leagues Cup y que hace un año terminó con sus aspiraciones en la Liguilla. Ahora, los azulcremas tendrán una nueva oportunidad de cobrar revancha, aunque primero deberán demostrar que pueden dejar atrás su mala racha.