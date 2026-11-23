Israel Reyes llega a un partido de América en el Estadio Banorte/es captado en una salida en Mezontle | Imago7, Captura de pantalla

El defensor de las Águilas del América habría salido de fiesta luego del partido de NFL en México

América fue derrotado por la mínima ante Tigres el pasado sábado 21 de noviembre con golazo de Juan Brunetta, San Francisco derrotó de forma contundente a Minnesota en la cancha del Estadio Banorte e Israel Reyes salió de fiesta con sus amigos, todo en ese orden, o al menos eso se presume en redes sociales.

Un video que ha comenzado a hacerse viral en redes sociales, muestra al defensa de las Águilas del América en Mezontle, un conocido bar de la Ciudad de México, en compañía de algunos de sus amigos, pero protagonizando no solo la salida, al mismo tiempo también una desafortunada situación con una chica que lo grababa y quien ha mencionado presuntamente que él buscó que la corrieran.

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¿Qué pasó en Mezontle?

El video muestra a visita de Israel Reyes y el creador de contenido Paquideus al antro Mezontle, en donde se les puede observar bailando y bebiendo, aunque esto último fue solo a 'Paquito' y no se sabe si estas bebidas eran alcohólicas; otro de los detalles a resaltar en el video es que Reyes se percata de que lo están grabando y, posteriormente en el video, la chica implicada menciona que la estaban corriendo del lugar por dicha situación.

Uno de los guardias que presuntamente habrían corrido a la chica del lugar, aparece en una siguiente parte del video incitando en repetidas ocasiones a que la mujer siguiera grabando, aunque esa parte se corta para pasar a una toma de una de las camionetas de los implicados en este asunto.

Pero, ¿cuándo sucedió todo esto?

En la descripción se comenta que la visita a este antro por parte de Israel Reyes y compañía se habría dado la noche del domingo 22 de noviembre, todo después del partido de San Francisco 49ers en México y hay algunas pruebas que podrían referir que sí se dio de esta manera.

El primer detalle a resaltar es la manera en la que vestía cada uno de ellos, pues Paquideus portaba un jersey de 49ers, mientras que Reyes una camiseta negra de tirantes y unos lentes oscuros, detalle que se vuelve importante por una publicación en redes sociales tan solo unas horas antes del partido.