Brian Rodríguez ya entrenó al parejo de sus compañeros y su regreso representa un alivio no solo para Almada, sino para todo el equipo, pues la realidad es que son unos con él y otros sin él

Ni Leagues Cup, ni clásicos y ahora sin liderato. El América de Guillermo Almada comienza a acumular demasiados asteriscos. Llegó con la etiqueta de ser un entrenador capaz de regresar a las Águilas a ese futbol ofensivo, dominante y protagonista, pero después de algunos meses, su proyecto se está cayendo justo en el momento más importante.

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El tercer lugar de la clasificación podría hacer pensar que los azulcremas tuvieron una buena campaña, pero la realidad es que el cierre del torneo exhibió lo que hoy es el América: un equipo sin variantes que, después de 17 jornadas, nunca encontró un cuadro titular.

Pasaron de tener prácticamente asegurado el liderato general a terminar la fase regular con cinco partidos consecutivos sin ganar, una racha que enciende las alarmas del americanismo y que aumenta la presión justo antes de comenzar la Fiesta Grande.

La derrota ante Tigres fue el último golpe; tenían en sus manos la posibilidad de conquistar la cima pese a su pésimo cierre, pero terminaron cayendo en el Volcán con un gol de último minuto de Juan Brunetta. Sin embargo, lo que realmente molesta al americanismo no es solamente el resultado, sino las formas y la imagen que ha dejado el equipo en sus últimos compromisos.

América ahora se medirá ante Monterrey en los Cuartos de Final y, según la información que tengo, es que están esperanzados en que el Rayito esté listo para la Ida. Brian Rodríguez ya entrenó al parejo de sus compañeros y su regreso representa un alivio no solo para Almada, sino para todo el equipo, pues la realidad es que son unos con él y otros sin él.

Y es que, de no superar esta ronda, el semestre de Guillermo Almada dejará muchos argumentos para cuestionar la continuidad de su proyecto. No consiguió el título internacional, donde precisamente Monterrey los dejó fuera; tampoco pudo ganar un solo clásico y dejó escapar el liderato general después de tenerlo prácticamente en la bolsa.