¿Mal augurio para las Águilas? América llega a Cuartos de Final del Apertura 2026 en medio de una mala racha

El equipo azulcrema fue el que peor cierre de Fase Regular tuvo y tendrán que corregir el camino previo a enfrentar a Monterrey

¿América es el peor equipo de los clasificados a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX? Las Águilas se clasificaron a la Fiesta Grande como terceros de la tabla general, pero lo hicieron con la peor racha de resultados entre los ocho invitados, pues son el único equipo que no consiguió una victoria en sus últimos cinco partidos.

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Los dirigidos por Guillermo Almada perdieron el vuelo en la recta final del campeonato, con dos derrotas y tres empates en sus últimos cinco encuentros. Una caída preocupante debido a lo que habían mostrado durante buena parte del torneo y que ahora los coloca como uno de los equipos que llega con más dudas a la Liguilla.

La mala racha comenzó hace poco más de un mes, después de las goleadas que consiguieron como visitantes ante León y Atlas. A partir de entonces, las Águilas parecían tener un calendario favorable para cerrar con fuerza la Fase Regular, pero terminaron sumando únicamente tres de los últimos 15 puntos disponibles. Una cosecha que les costó el liderato general y los hizo caer hasta la tercera posición.

Jugadores de América en lamento en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Toluca también atravesó una crisis de resultados durante el campeonato, con ocho partidos consecutivos sin ganar. Sin embargo, los Diablos consiguieron derrotar a Monterrey en la Jornada 16, resultado que les permitió evitar un cierre todavía más complicado. Eso sí, también perdieron en la última fecha ante Pachuca, por lo que, junto al América, son los dos equipos que peor llegan a la Fiesta Grande.

En contraste, Chivas es el equipo que llega en mejor momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Detrás aparecen Pachuca y Cruz Azul, ambos con cuatro triunfos y una derrota. León registra dos victorias, dos empates y una derrota, mientras que Monterrey y Atlas llegan con dos triunfos, dos derrotas y un empate.

Jugadores de Chivas festejan con su afición el pase a la Liguilla como el líder del Apertura 2026 | Imago7