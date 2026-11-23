Jugadores de Chivas festejan con su afición el pase a la Liguilla como el líder del Apertura 2026 | Imago7

El Rebaño Sagrado se ha quedado con la cima del campeonato luego de 15 años

Chivas encontró en la regularidad su principal fortaleza. El Guadalajara logró consolidarse en la parte alta de la clasificación gracias a un funcionamiento colectivo que combinó eficacia defensiva, contundencia ofensiva y una identidad de juego bien definida por Gabriel Milito.

El liderato del Rebaño no fue producto de la casualidad. Cinco factores marcaron el camino del equipo rojiblanco para terminar en lo más alto del campeonato.

Solidez defensiva

El Guadalajara construyó buena parte de su éxito desde atrás. Apenas recibió 15 goles en 17 jornadas, mientras que durante 2026 acumuló 32 anotaciones en contra. A ello se sumó el aporte de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien registró seis porterías en cero y se convirtió en una garantía bajo los tres palos.

Invicto fuera de casa

Uno de los principales méritos del Rebaño fue su rendimiento como visitante. Chivas terminó sin conocer la derrota en patio ajeno, con un balance de tres victorias y cinco empates, convirtiéndose en el único equipo del torneo que logró mantenerse invicto fuera de casa.

Efraín Álvarez y Bryan González celebrando gol de Chivas ante Cruz Azul | MEXSPORT

La identidad de Gabriel Milito

La propuesta futbolística del técnico argentino fue otro de los pilares del liderato. Presión alta, intensidad, recuperación inmediata y protagonismo con el balón definieron el estilo rojiblanco. Además, el equipo mostró una importante capacidad para administrar sus ventajas: no perdió ninguno de los encuentros en los que consiguió marcar primero.

Un plantel que respondió

Las múltiples lesiones y ausencias representaron uno de los mayores desafíos para Milito. Sin embargo, Chivas encontró alternativas dentro de su plantilla y consiguió mantener el nivel competitivo. La respuesta de los futbolistas que tuvieron oportunidad de participar fue fundamental para sostener la regularidad del equipo.

El Estadio AKRON, una fortaleza

El Guadalajara también hizo valer su condición de local. Durante 2026 alcanzó 13 victorias en el Estadio AKRON, una cifra que le permitió superar los registros de las etapas de Fernando Gago y Veljko Paunovic. El respaldo de su afición y el rendimiento en casa fueron determinantes para consolidar su posición en el campeonato.