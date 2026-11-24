¡Quiere todo! Carlos Álvarez apunta alto con América rumbo a la Liguilla; esto dijo

El futbolista azulcrema reconoció que la Fiesta Grande representa un escenario distinto al de la fase regular

La Liguilla del Apertura 2026 está por comenzar y en América tienen claro que el objetivo va más allá de superar los Cuartos de Final. Carlos Álvarez habló sobre lo que representa disputar su primera Fiesta Grande del balompié mexicano y reconoció que la intensidad aumenta cuando está en juego la posibilidad de conquistar el campeonato.

El futbolista español también compartió sus expectativas de cara a esta etapa del torneo y dejó claro que espera que la afición vea a un equipo capaz de conseguir grandes victorias y, sobre todo, de levantar el título.

Carlos Álvarez reconoce la intensidad que representa la Liguilla

Para Álvarez, disputar la fase final implica un escenario completamente distinto al de la temporada regular. La posibilidad de quedarse con el campeonato y tener solamente seis partidos por delante para conseguirlo representa una motivación adicional para los futbolistas.

“Por lo que he podido ver, al final es totalmente distinto a lo que es la Liga normal. Creo que la intensidad y el saber que hay en juego un título y que estás a seis partidos de poder hacerlo te da una extra motivación para que salga el mejor nivel del futbolista”, expresó.

Carlos Álvarez, jugador del América | x:@ClubAmerica

América tiene la mira puesta en levantar el título

El jugador también manifestó su deseo de que el equipo pueda mostrar una versión competitiva durante la Liguilla y que sus actuaciones se traduzcan en resultados positivos para la afición azulcrema.

“Espero que nos vean salir campeones, que es lo que digo. Y, sobre todo, que podamos brindarles buenas victorias y un juego en el que se vea un equipo”, señaló.

Club América celebrando un gol en el juego vs Pumas del Apertura 2026 | IMAGO7

La exigencia azulcrema: pelear por todos los títulos

Finalmente, Carlos Álvarez reconoció que existe una gran satisfacción por lo conseguido hasta ahora, aunque subrayó que las aspiraciones del América siempre están relacionadas con la conquista de campeonatos.

“Estamos muy felices, pero sí que es verdad que creo que este club aspira a ganar títulos, a pelear todos los títulos que sean posibles. Ahí tenemos nuestra mente y nuestro objetivo”, concluyó.