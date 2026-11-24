Adiós a Tigres: Directivo se despide del equipo felino y rumores lo vinculan con América

Banderín con el escudo de Tigres en la Liga MX | IMAGO 7

Carlos Valenzuela ya no se presentó en el Estadio Universitario este martes, por lo que su etapa con los auriazules llegó a su fin

Carlos Valenzuela tuvo este lunes su último día en Tigres, luego de cerrar su etapa dentro de la institución regiomontana como vicepresidente ejecutivo. Aunque su salida del club está encaminada, posiblemente este martes no se haga oficial mediante un comunicado por parte de los felinos.

El directivo acudió el lunes a las oficinas del Estadio Universitario para concluir los pendientes de su salida, por lo que su ciclo con los auriazules estaría prácticamente terminado, luego de varios años formando parte de la estructura directiva del club.

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Ya este martes, no acudió a las instalaciones del Estadio Universitario, por lo que ayer, lunes, fue la última vez que estuvo presente en las oficinas del club.

Todo apunta a que su próximo destino será el América, donde estaría llegando para incorporarse a la estructura directiva de las Águilas, institución en la que ya trabajó anteriormente y a la que regresaría tras su paso por Tigres.

Víctor Manuel Vucetich y Carlos Valenzuela en la presentación de los refuerzos de Tigres | MEXSPORT

Además, Valenzuela salió de Monterrey la noche del lunes, en medio de lo que representa el cierre de su etapa con los felinos, mientras se espera que en los próximos días se concrete oficialmente su salida.

Con su partida, Tigres continúa con los movimientos en su estructura directiva, luego de las distintas salidas que se han presentado en los últimos meses, en un proceso de cambios que ha marcado el rumbo de la institución regiomontana.

Carlos Valenzuela como vicepresidente deportivo de Tigres | MEXSPORT