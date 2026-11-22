Jugadores de Tigres abandonan 'El Volcán' luego de una derrota ante León en el Apertura 2026 | Imago7

El conjunto felino firmó uno de sus torneos más complicados, al finalizar en el lugar 15 de la clasificación general con apenas 18 puntos

El Apertura 2026 quedó muy lejos de las expectativas para Tigres. El conjunto felino firmó uno de sus torneos más complicados, al finalizar en el lugar 15 de la clasificación general con apenas 18 puntos y quedar fuera de liguilla, un resultado que representa un duro golpe para una institución acostumbrada a pelear por los primeros puestos y protagonizar las instancias finales.

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Con este panorama, el equipo regiomontano se prepara para una etapa de cambios importantes. La decepcionante campaña obliga a replantear el proyecto deportivo, por lo que la reconstrucción no solamente estará enfocada en el terreno de juego, sino también en la estructura directiva de la institución.

Tigres vs América en la Jornada 17 | IMAGO7

¿Quién llegará como presidente?

Uno de los principales pendientes será encontrar un nuevo presidente, luego de la salida de Carlos Emilio González. La vacante representa una de las primeras decisiones que deberá resolver la institución para comenzar a definir el rumbo administrativo y deportivo de cara al siguiente torneo.

Tigres busca DT

A la par, Tigres también tendrá que elegir a un nuevo director técnico. Víctor Manuel Vucetich concluyó su etapa como entrenador interino y ahora podrá concentrarse en sus responsabilidades como vicepresidente deportivo, aunque del mismo modo, su lugar en ese puesto no está cien por ciento seguro.

En el aspecto deportivo, la plantilla tampoco quedará exenta de modificaciones. La directiva tendrá que analizar el rendimiento individual y colectivo de sus futbolistas, además de evaluar las posiciones que necesitan reforzarse para recuperar la competitividad del equipo.

Víctor Manuel Vucetich dirige el último partido de Tigres en el 2026 | Imago7

Incluso, el partido frente al América habría significado la última aparición de algunos jugadores con la camiseta auriazul. Aunque todavía deberán concretarse las decisiones correspondientes, se anticipa un movimiento importante en las salidas y posibles incorporaciones para el siguiente semestre.

De esta manera, Tigres tiene por delante varios asuntos por resolver: definir a su nuevo presidente, contratar a un entrenador y renovar una plantilla que no estuvo a la altura de las expectativas durante el Apertura 2026.

La institución felina inicia así un periodo de decisiones determinantes, con el objetivo de dejar atrás un torneo para el olvido y construir un proyecto que le permita volver a competir por los primeros lugares del futbol mexicano.