Joel Huiqui y Benjamín Mora resisten a los extranjeros: Estos son los técnicos que dirigirán en la Liguilla del Apertura 2026

Benjamín Mora y Joel Huiqui en el partido de Pachuca contra Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT

Los estrategas de Cruz Azul y Pachuca son los únicos mexicanos que dirigirán en los Cuartos de Final

La Liguilla del Apertura 2026 tendrá un marcado dominio extranjero en los banquillos. De los ocho directores técnicos que siguen en la pelea por el título, solamente dos son mexicanos: Joel Huiqui, de Cruz Azul, y Benjamín Mora, de Pachuca.

Argentina es el país que más presencia tendrá en esta instancia, con cinco estrategas: Gabriel Milito, al frente de Chivas; Hernán Crespo, con Atlas; Antonio Mohamed, de Toluca; Javier Gandolfi, con León, y Matías Almeyda, quien dirige al Monterrey.

A ellos se suma Guillermo Almada, de origen uruguayo, para completar el grupo de seis entrenadores extranjeros que buscarán llevar a sus equipos hasta el campeonato.

Sin embargo, entre los representantes mexicanos destaca Joel Huiqui, quien llega con un argumento importante ya sabe lo que significa ser campeón. El estratega de Cruz Azul conquistó el título de Liga MX y ahora tendrá el reto de defender la corona con La Máquina, además de demostrar que puede competir de tú a tú con los técnicos extranjeros.

Benjamín Mora y Joel Huiqui en el partido de Pachuca contra Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT

Por su parte, Benjamín Mora será el otro mexicano que buscará romper con el dominio internacional desde el banquillo del Pachuca.

En cuanto a los títulos, Antonio Mohamed, Matías Almeyda y Guillermo Almada, también cuentan con un campeonato de Liga en su trayectoria dentro del futbol mexicano, mientras que Huiqui buscará refrendar el conseguido con Cruz Azul.