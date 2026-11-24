¡Chivas, la muralla del Apertura 2026! El Rebaño llega a la Liguilla como la mejor defensa y con una sola derrota

El Rebaño Sagrado solamente perdió uno de sus últimos 15 partidos y recibió 15 goles en la fase regular

Chivas llega a la Liguilla del Apertura 2026 como uno de los principales candidatos a pelear por el título, debido a que el equipo dirigido por Gabriel Milito aseguró el superliderato con 33 puntos y presume una de las rachas más consistentes del campeonato, ya que solamente sufrió una derrota en sus últimos 15 encuentros.

Además de su regularidad, el Guadalajara construyó su clasificación a partir de su solidez defensiva. Los rojiblancos terminaron como la mejor defensa del torneo, con apenas 15 goles recibidos en 17 jornadas, para un promedio de 0.88 tantos por partido. También fueron el equipo con más porterías en cero, al conseguir siete encuentros sin permitir anotaciones.

Raúl ‘Tala’ Rangel fue una pieza importante en ese funcionamiento. El guardameta disputó 16 de los 17 partidos de la fase regular y consiguió mantener su arco imbatido frente a Juárez, Santos Laguna, Atlético de San Luis, Pumas, Necaxa, Monterrey y Cruz Azul.

Precisamente, el último compromiso del Rebaño confirmó su buen momento. Chivas venció 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 17, resultado con el que aseguró el primer lugar de la clasificación. En sus últimos 15 partidos, el balance fue de nueve victorias, cinco empates y una derrota, considerando también el amistoso frente al América.

Pachuca, una prueba defensiva

En los cuartos de final, el Guadalajara se medirá con Pachuca, que terminó como la segunda mejor defensa del campeonato, con 20 goles recibidos. Los Tuzos también llegan con argumentos en ese apartado, pues solamente permitieron una anotación en sus últimos tres encuentros.

Durante la fase regular, ambos equipos empataron 1-1, por lo que la eliminatoria representa una nueva oportunidad para medir dos de los sistemas defensivos más sólidos del Apertura 2026.