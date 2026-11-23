El Rebaño Sagrado buscará romper la hegemonía de los Tuzos cuando se midan en los Cuartos de Final

El camino rumbo al título del Apertura 2026 pondrá nuevamente frente a frente a Chivas y Pachuca. Será la tercera ocasión en que ambos equipos se midan en una serie de Fase Final del futbol mexicano, una oportunidad para que el Guadalajara cambie la historia y consiga por primera vez eliminar a los Tuzos en esta instancia.

La rivalidad llega con dos antecedentes que favorecen al conjunto hidalguense. Tanto en las Semifinales del Clausura 2006 como en el repechaje del Guard1anes 2021, Pachuca consiguió imponerse y dejar en el camino al Guadalajara, por lo que el Rebaño tendrá una nueva oportunidad de saldar esa cuenta pendiente.

Podría interesarte Futbol Las cinco claves que llevaron a Chivas al liderato general

Dos eliminaciones que siguen en la memoria rojiblanca

El primer enfrentamiento ocurrió en las Semifinales del Clausura 2006. En aquella ocasión, Pachuca se llevó la ventaja en el partido de ida, disputado en el Estadio Jalisco, con un triunfo de 2-1.

Para la vuelta, en el Estadio Hidalgo, Chivas estuvo muy cerca de conseguir una remontada memorable. El conjunto tapatío llegó a tener una ventaja de 3-1 en el encuentro y de 4-2 en el marcador global, pero los Tuzos reaccionaron en los últimos minutos.

Pachuca campeón del Clausura 2006 | MEXSPORT

Un gol de Aquivaldo Mosquera al minuto 93 sentenció el empate 4-4 en el global. Debido a su mejor posición en la tabla general, Pachuca consiguió el boleto a la final, dejando al Guadalajara con una de las eliminaciones más dolorosas de aquella época.

Quince años después, ambos clubes volvieron a encontrarse, ahora en el repechaje del Guard1anes 2021. Chivas tomó ventaja con una anotación tempranera de Uriel Antuna, pero Pachuca respondió con contundencia y terminó llevándose la victoria por 4-2, gracias a los dobletes de Óscar Murillo y Roberto de la Rosa.

Así, los Tuzos consiguieron su segunda eliminación consecutiva sobre el Rebaño.

Chivas durante la pretemporada 2021/22 | IMAGO7

El presente ofrece otro panorama

Sin embargo, el historial de eliminatorias no cuenta toda la historia de esta rivalidad. En los enfrentamientos de fase regular, Guadalajara ha conseguido construir una relación mucho más favorable ante el conjunto hidalguense.

Chivas cuenta con una racha de siete partidos consecutivos sin perder frente a Pachuca, con cuatro victorias y tres empates, desde enero de 2022 hasta noviembre de 2025. Una seguidilla que representó casi cuatro años de dominio rojiblanco.

Ese antecedente demuestra que el Guadalajara ha sabido encontrar la fórmula para competir ante los Tuzos, aunque el reto en esta ocasión será trasladar ese rendimiento a una serie de eliminación directa.

Alineación titular de Chivas para regresar a un liderato general 15 años después | Imago7

Una nueva oportunidad para cambiar la historia

El tercer enfrentamiento en fase final representa mucho más que una eliminatoria para el Guadalajara. También significa la posibilidad de romper una tendencia que ha acompañado a esta rivalidad durante dos décadas.

Pachuca sabe lo que significa eliminar a Chivas y cuenta con dos antecedentes favorables; el Rebaño, por su parte, llega con la motivación de demostrar que el pasado no tiene por qué repetirse.