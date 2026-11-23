El portero de Guadalajara no pudo ocultar sus sentimientos por las historias de los niños dentro del evento

Fue una semana de muchos sentimientos para Raúl Rangel, pues terminó con conseguir junto a Chivas el liderato del Apertura 2026 tras la victoria 1-0 ante Cruz Azul; sin embargo, unos cuantos días antes, un evento con futuros futbolistas lo hizo protagonizar un emotivo momento que posteriormente se salió de control.

El guardameta rojiblanco rompió en llanto al recordar el proceso que él ha vivido a lo largo de su carrera tratando de encontrarse con una oportunidad de ser jugador profesional, situación que provocó que muchos niños presentes entraran a abrazarlo en el lugar donde se encontraba.

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El héroe de los niños

El evento del que fue parte Raúl Rangel se dio en una escuela infantil de futbol, donde él funcionó como invitado para hablar de las trayectorias que podrían tener todos y cada uno de ellos, provocando que recordara cómo fue su camino para llegar a ser portero profesional, rompiendo en llanto, lo cual le provocó no poder continuar con su discurso.

Uno de los niños que estaban presentes en el campo se metió a la zona en la que estaba hablando el portero de Chivas para abrazarlo y tratar de consolarlo, y aunque los papás que estaban alrededor intentaron evitar que sucediera, muchos más niños ingresaron como una especie de 'estampida' para rodearlo con un abrazo gigante, desatando el caos.

Algunos niños simplemente se resignaron a que no podrían acercarse a él, aunque algunos otros por la necesidad de llegar incluso se cayeron en medio del 'mar de piernas', todo ante la grabación de muchos de los presentes.

Campos sigue confiando en Tala

El histórico guardameta mexicano Jorge Campos defendió a Raúl ‘Tala’ Rangel luego de las críticas que recibió el portero de Chivas por sus recientes equivocaciones con la Selección Mexicana. El ‘Inmortal’ consideró injusto que se cuestionara su desempeño después de haber sido una de las figuras del combinado nacional. “Hace un mes, cuando jugó con la Selección, era nuestro héroe, era el mejor. Para mí fue el mejor jugador de la Selección y se me hizo injusto todo lo que hablaron después”, expresó.

Asimismo, Campos recordó que los errores son parte de la posición y destacó las atajadas que Rangel realizó para mantener a México en competencia durante partidos importantes. El exarquero aseguró que el futbolista rojiblanco continúa siendo una de las mejores opciones para defender la portería del Tricolor, por lo que pidió mantener la confianza en él. “Para mí, sigue siendo el mejor y hay que apoyarlo al cien por ciento, porque puso el nombre de México muy en alto”, sentenció.