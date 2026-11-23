¡Del Rebaño para el Mundo! Tres exjugadores de Chivas buscarán la gloria en Costa Rica

Jugadores de Chivas en su partido contra América en el Estadio Azteca en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Luis Olivas tienen pasado rojiblanco y ahora viven realidades distintas en Costa Rica, donde buscarán conquistar la Copa Centroamericana 2026

Alajuelense y Cartaginés se enfrentarán por el título regional, en una Final que tendrá un ingrediente especial proveniente de la Liga MX: tres futbolistas mexicanos con pasado en Chivas estarán involucrados en la disputa por el campeonato.

Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar defienden los colores de Alajuelense, mientras que Luis Olivas juega para Cartaginés. Los tres compartieron su formación futbolística en Guadalajara, pero sus caminos tomaron diferentes direcciones después de abandonar el Rebaño Sagrado.

Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar: dos delanteros mexicanos en Alajuelense

Uno de los nombres más destacados es Ronaldo Cisneros, quien encontró en Costa Rica la regularidad goleadora que no consiguió durante su etapa con Chivas. El atacante disputó 81 partidos y marcó 11 goles con Guadalajara, antes de emprender una nueva aventura futbolística.

Con Alajuelense, su rendimiento ha sido muy diferente. De acuerdo con sus registros, acumula 30 anotaciones y seis asistencias en 66 encuentros con el conjunto rojinegro. En la Copa Centroamericana ha sido especialmente importante, pues suma cinco goles en ocho partidos, convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas de su equipo.

Ronaldo Cisneros en celebración con Alajuelense | MEXSPORT

Su compañero Ángel Zaldívar, por otra parte, llegó con un amplio recorrido en el futbol mexicano. Durante su paso por Chivas disputó 221 partidos y consiguió 41 anotaciones, además de vestir las camisetas de Monterrey, Puebla, Atlético de San Luis y FC Juárez.

Sin embargo, su adaptación al futbol costarricense ha sido más complicada. En el Apertura 2026 registra dos goles en diez encuentros, mientras que en la Copa Centroamericana suma una anotación y una asistencia en siete apariciones.

Además, el delantero mexicano tendrá que esperar para participar en la serie por el campeonato, ya que fue expulsado frente a Motagua y deberá cumplir una suspensión en el partido de ida.

Ángel Zaldívar grita el gol de la victoria contra Leones Negros | IMAGO7

Luis Olivas, el mexicano que buscará el título con Cartaginés

En el otro bando aparece Luis Olivas, defensor de 26 años que también tuvo formación en las fuerzas básicas de Guadalajara y llegó a disputar 46 partidos con el primer equipo rojiblanco.

Después de pasar por equipos como Mazatlán, Tapatío y Atlante, el zaguero encontró una nueva oportunidad en el futbol costarricense con Cartaginés, club al que llegó en julio de 2026.

Con el conjunto brumoso ha sumado 20 apariciones, aunque su continuidad se ha visto condicionada por problemas físicos. Una lesión en el tendón de Aquiles sufrida durante el encuentro ante Motagua encendió las alarmas y dejó en duda su disponibilidad para los compromisos decisivos.