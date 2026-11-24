El arquero de León aseguró que el conjunto esmeralda tiene argumentos para conquistar el Apertura 2026

León no quiere ser solamente uno de los ocho invitados a la Liguilla del Apertura 2026. El conjunto esmeralda tiene la mira puesta en el campeonato y así lo dejó claro Óscar 'Gato' García, quien aseguró que el equipo cuenta con las condiciones necesarias para levantar el trofeo, justo antes de comenzar su camino en la Fiesta Grande.

En la antesala de su enfrentamiento contra Cruz Azul, el guardameta mexicano destacó la mentalidad ganadora que el cuerpo técnico ha inculcado en el plantel y aseguró que los Esmeraldas no se sienten menos que ninguno de sus rivales, pues su objetivo es hacer historia con la institución.

"Si estamos en los ocho, es porque somos candidatos y estamos ahí, y lo vamos a pelear hasta el último. Yo creo que con el equipo y con las cosas que venimos haciendo, y con la mentalidad del profe que nos inculca eso, tenemos para levantar la copa y ese es nuestro objetivo y nuestro pensar", expresó García.

León quiere sorprender a Cruz Azul en la Liguilla

El reto para La Fiera no será sencillo, pues tendrá enfrente a Cruz Azul, uno de los equipos que mejor rendimiento tuvo durante la fase regular del campeonato.

La Máquina terminó en la segunda posición de la clasificación con 32 puntos, mientras que León consiguió el séptimo lugar con 26 unidades. Por ello, los esmeraldas comenzarán la eliminatoria en casa y tendrán que buscar un resultado favorable para viajar a la Ciudad de México con posibilidades de avanzar.

Willer Ditta en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

El partido de ida se disputará el jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio León, mientras que la vuelta tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

A pesar de la diferencia en la tabla general, García dejó claro que el equipo no cambiará su mentalidad y buscará competir hasta el último momento.

"El primer objetivo que teníamos, que era pasar a la Liguilla, se cumplió y ahora vamos por lo más grande. El profe nos lo insertó desde el primer momento, que íbamos por lo más grande", agregó.

Acción de juego en el partido de Santos contra León | MEXSPORT

'Gato' García busca transmitir seguridad en la Fiesta Grande

Para el guardameta esmeralda, esta será una oportunidad importante para demostrar su nivel en una de las etapas más exigentes del futbol mexicano.

El arquero aseguró que no piensa modificar su manera de trabajar ni aumentar la presión por tratarse de partidos de eliminación directa. Su intención es mantener la seguridad que ha mostrado durante el torneo y ayudar a León a competir por el campeonato.

En ese sentido, también hizo una reflexión sobre sus números individuales con la institución. García reconoció que su registro todavía tiene aspectos por mejorar, pero aseguró que seguirá trabajando para elevar su rendimiento y el del equipo.