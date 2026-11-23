Víctor Velázquez respalda a María Fernanda Pons en Cruz Azul; ¿cuál es la exigencia para el cuadro cementero?

La llegada de Irene Ferreras al banquillo de Cruz Azul Femenil también representa un espaldarazo para la directiva

La llegada de Irene Ferreras al banquillo de Cruz Azul Femenil también representa un espaldarazo para María Fernanda Pons. La continuidad de la directora deportiva del conjunto cementero está prácticamente definida, luego de recibir el voto de confianza de Víctor Velázquez para encabezar el proyecto deportivo de cara al Clausura 2027.

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Fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que el presidente de Cruz Azul tomó la decisión de respaldar a Pons, apostando por la continuidad de su gestión y por la construcción de un nuevo proyecto con la entrenadora española al frente del equipo.

La contratación de Ferreras, sin embargo, no fue un camino sencillo. Como lo adelantó RÉCORD, las negociaciones estuvieron cerca de caerse debido a cuestiones contractuales que complicaron la operación. Fue precisamente María Fernanda Pons quien intervino para convencer a Víctor Velázquez de mantener la apuesta y encontrar una salida que permitiera concretar la incorporación de la estratega europea.

Víctor Velázquez con el título de Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Respaldo no significa margen ilimitado

La operación finalmente llegó a buen puerto y terminó por convertirse en una muestra de la confianza que existe entre la directora deportiva y la presidencia del club.

Pero tener el respaldo de la cúpula cementera no significa que el proyecto tenga un margen ilimitado. Aunque no existe un ultimátum formal para Pons, Víctor Velázquez ha dejado claro que espera resultados y que el crecimiento de Cruz Azul Femenil debe reflejarse en la cancha.

Equipo completo de Cruz Azul Femenil previo a enfrentar a Rayadas | MEXSPORT

¿Cuál es el objetivo de Cruz Azul Femenil en el Clausura 2027?

Por ello, el objetivo mínimo trazado para el Clausura 2027 es alcanzar las Semifinales, una exigencia que coloca un parámetro claro para evaluar el trabajo de la dirección deportiva y el cuerpo técnico encabezado por Irene Ferreras.

De esta manera, María Fernanda Pons continuará al frente del proyecto deportivo con el respaldo de Víctor Velázquez y de la directiva celeste. La apuesta institucional está hecha; ahora, el reto será convertir la confianza en resultados y conseguir que Cruz Azul Femenil dé el salto competitivo que se espera de la institución.