América Femenil se corona en la Sub-19; así fue la Final ante Pachuca

Las Azulcremas se impusieran en la serie para quedarse con el trofeo en el Apertura 2026

El América Femenil Sub-19 se proclamó campeón del Apertura 2026 después de imponerse 2-1 al Pachuca en el partido de Vuelta de la Gran Final, resultado con el que selló un marcador global de 3-1.

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Las Águilas hicieron valer su condición de locales en las instalaciones de Coapa y consiguieron levantar un nuevo trofeo en sus categorías formativas, luego de una serie en la que supieron responder ante la presión de las Tuzas.

¿Quiénes anotaron en la Vuelta de la Gran Final?

El conjunto azulcrema llegó al compromiso definitivo con una ventaja de 1-0, conseguida durante el primer capítulo de la eliminatoria en el Estadio Hidalgo.

La Final de Vuelta comenzó con un golpe inesperado para las locales, pues apenas al minuto 4 Rashel Rivero consiguió adelantar a Pachuca y acercó a las Tuzas a la posibilidad de igualar la serie.

América Femenil y Pachuca en la Final Sub-19 en Coapa | X:@AmericaFemenil

La anotación obligó al América a reaccionar rápidamente, ya que el conjunto hidalguense había encontrado la manera de meterse nuevamente en la pelea por el título y poner presión sobre las Águilas en su propia casa.

Sin embargo, la respuesta americanista llegó justo antes del descanso. Al minuto 45, Hanna Contreras apareció para marcar el tanto del empate y devolverle la tranquilidad al equipo de Coapa, que con ese resultado mantenía la ventaja en el marcador global.

Para la segunda mitad, América consiguió recuperar el control de la eliminatoria y encontró el gol que terminaría por sentenciar la Final. Vanessa Paredes fue la encargada de concretar la voltereta con el 2-1, resultado que amplió la diferencia a 3-1 en el global y dejó a las Tuzas con una tarea todavía más complicada.

América Femenil Sub-19 celebra | X:@AmericaFemenil

Figuras se hicieron presentes en Coapa

De esta manera, el América Femenil Sub-19 consiguió su segundo campeonato en la historia de la categoría, sumando un nuevo logro para las fuerzas básicas del club. La celebración en Coapa también contó con la presencia de distintas figuras del entorno americanista, quienes acudieron a las tribunas para acompañar al equipo durante el encuentro definitivo.

Entre los asistentes estuvieron Irene Guerrero, Santiago Baños, Gabriela García y Lucía Rodríguez, además de otras personalidades vinculadas con la institución, quienes fueron testigos de la conquista del conjunto juvenil.