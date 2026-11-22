El mexicano anotó en la victoria de 6-2 ante el Iraklis dentro de la Jornada 11 del futbol griego

Armando ‘La Hormiga’ González continúa aprovechando sus oportunidades en el futbol europeo. El atacante volvió a hacerse presente en el marcador durante la contundente victoria del Olympiacos por 6-2 sobre el Iraklis, en compromiso correspondiente a la Jornada 11 de la Liga de Grecia, disputado en el Estadio Georgios Karaiskakis.

El conjunto de El Pireo consiguió una importante victoria ante su afición en un encuentro que tuvo ocho anotaciones y en el que ambos equipos encontraron oportunidades para hacer daño. Después de un primer tiempo en el que el Iraklis consiguió mantenerse en la pelea, Olympiacos terminó imponiendo condiciones y encontró los espacios necesarios para construir una goleada que confirmó su poder ofensivo.

La primera mitad estuvo marcada por la respuesta de ambos equipos. Iraklis sorprendió al ponerse en ventaja al minuto 23 mediante Adam Žulevič, pero Olympiacos encontró rápidamente la igualdad tres minutos después gracias a Lorenzo Scipioni. El conjunto visitante volvió a adelantarse al 37', nuevamente con Žulevič, quien firmó su doblete; sin embargo, Jota Silva apareció en el tiempo agregado, al 45+3', para establecer el 2-2 antes del descanso.

Armando 'Hormiga' González con Olympiacos | x:@olympiacosfc

Para la segunda parte, Olympiacos salió decidido a tomar el control del encuentro y consiguió darle la vuelta al marcador. Leon Bailey marcó el 3-2 al minuto 54 y, apenas cuatro minutos después, Marius Mouandilmadji amplió la ventaja con el cuarto tanto, luego de aprovechar una asistencia del propio Bailey. El equipo local comenzó a manejar el partido y dejó sin respuesta a un Iraklis que había competido de igual a igual durante buena parte del primer tiempo.

La goleada tomó mayores dimensiones al minuto 80, cuando Leon Bailey convirtió desde el punto penal para colocar el 5-2. Pero todavía quedaba espacio para una nueva aparición del futbolista mexicano, quien ingresó de cambio al minuto 82 en sustitución de Jota Silva y solamente necesitó un minuto para dejar su huella en el marcador.

'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | X: @olympiacosfc

¿Cómo fue el gol de Armando González?

Fue al 83' cuando Armando González encontró su oportunidad dentro del área y, tras anticiparse al defensor rival, conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes para establecer el 6-2 definitivo. La anotación representó una nueva demostración de su capacidad para aprovechar los minutos que recibe desde el banquillo y mantener su buen momento goleador con el conjunto griego.

¿Cuántos goles lleva la Hormiga González con Olympiacos?

Con este tanto, la Hormiga consiguió marcar por segundo partido consecutivo después de ingresar como suplente. Su anterior anotación había llegado el pasado 8 de noviembre, cuando entró al terreno de juego frente al PAOK y consiguió el gol del empate 1-1 al minuto 58, apenas dos minutos después de su ingreso. Ahora volvió a responder en una nueva oportunidad desde el banquillo, esta vez con un remate de cabeza que redondeó la goleada de su equipo.