La Federación Mexicana de Futbol ratificó su apoyo al dirigente suizo para continuar al frente del organismo internacional hasta 2031

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo oficial su postura rumbo a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA, luego de ratificar su respaldo a Gianni Infantino para mantenerse al frente del máximo organismo del futbol mundial durante el periodo 2027-2031. La decisión fue anunciada este sábado 21 de noviembre mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales.

El organismo mexicano manifestó su confianza en el proyecto encabezado por el dirigente suizo, quien ocupa la presidencia de la FIFA desde febrero de 2016. Con esta postura, México se suma a las federaciones que respaldan la continuidad de Infantino, quien buscará extender su mandato por cuatro años más en las elecciones programadas para marzo de 2027.

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¿Por qué la FMF respalda la reelección de Gianni Infantino?

A través de su comunicado oficial, la Federación Mexicana de Futbol explicó los motivos que la llevaron a ratificar su apoyo al actual presidente de la FIFA. La institución destacó el trabajo realizado durante su administración, principalmente en aspectos relacionados con el crecimiento del futbol, la inclusión social y las oportunidades de acceso a este deporte en diferentes regiones del mundo.

Estamos convencidos de que su compromiso con el crecimiento, la inclusión social y el acceso al futbol, han fomentado un progreso e innovación notables y sostenidos a escala global

El respaldo de México llega en medio del proceso electoral para definir al próximo presidente de la FIFA. Además del actual mandatario, entre los aspirantes mencionados se encuentran el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, y el japonés Kohzo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Futbol. La elección está prevista para el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso Ordinario de la FIFA en Rabat, Marruecos.

México también busca organizar el Mundial Femenil de 2031

La postura de la FMF coincide con una semana importante para las aspiraciones del futbol mexicano en el escenario internacional. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, viajó a Zúrich, Suiza, para participar en el Congreso Extraordinario de la FIFA, programado para el lunes 23 de noviembre, donde se abordarán decisiones relacionadas con las próximas Copas del Mundo femeniles.

Durante dicho encuentro, que estará encabezado por Gianni Infantino, se tiene prevista la designación oficial de los países anfitriones de los Mundiales Femeniles de 2031 y 2035. México forma parte de una candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para organizar la edición de 2031, lo que representaría la primera ocasión en que el país reciba encuentros de esta competencia.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP