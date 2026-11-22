"No quiero que me humilles”: Así fue el reto de Charlyn Corral a Isaac del Toro

Dos de las máximas figuras del deporte protagonizaron un divertido momento previo al duelo del Tricolor ante Haití

El ciclista mexicano Isaac del Toro y la goleadora Charlyn Corral protagonizaron un inolvidable encuentro en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), reuniendo a dos de los atletas nacionales más exitosos de todo 2026, donde Corral retó a Del Toro a un duelo de dominadas.

A través de un video publicado en las redes sociales oficiales del Tri Femenil, se observó cómo ambos referentes intercambiaron presentes especiales frente a las cámaras para sellar este histórico cruce deportivo. Mientras el joven ciclista le obsequió un jersey y una gorra autografiados, la delantera de las Tuzas del Pachuca le correspondió entregándole una camiseta oficial de la Selección Mexicana de futbol, desatando de inmediato la euforia de los aficionados en internet.

La visita del pedalista del UAE Team Emirates a la concentración de la Selección Mexicana Femenil se dio justo en la recta final de preparación del equipo de Pedro López, que enfrentará a Haití el próximo 28 de noviembre en Texas buscando avanzar en el Campeonato Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo fue el reto de Charlyn Corral a Isaac del Toro y qué logros presumen en 2026?

El instante más cómico de la convivencia llegó cuando Charlyn Corral —reciente ganadora del Trofeo Gerd Müller — retó al ciclista a dominar el balón frente a todos. Sin dudarlo y entre risas, 'Torito' declinó la invitación con una frase que provocó las carcajadas de la atacante: "No, tampoco quiero que me humilles; es muy temprano".

Charlyn Corral e Isaac del Toro abrazandose l X: miseleccionfem