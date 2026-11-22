El técnico de Pachuca destacó el trabajo del guardameta, a quien consideró una pieza importante para el equipo

Benjamín Mora, entrenador de Pachuca, destacó el desempeño de Carlos Moreno después de la victoria de los Tuzos sobre Toluca, resultado que les permitió colocarse en zona de Liguilla. El estratega consideró que el guardameta ha trabajado intensamente para consolidarse y aseguró que merece recibir una oportunidad en la Selección Mexicana.

Podría interesarte Futbol Armando León presume su convocatoria con México tras polémica en redes sociales

“Carlos Moreno es un chico que ha trabajado muchísimo para lograr establecerse y tener el nivel que tiene hoy en día. Nos ha salvado en muchísimos partidos, como lo fue ante Santos, a pesar de que no tuvimos el resultado esperado. Yo consideraría justo su llamado a la Selección Mexicana y sé que se dará pronto”, expresó en conferencia de prensa.

El técnico también reconoció que le habría gustado conseguir la clasificación con mayor tranquilidad, aunque valoró la respuesta de sus futbolistas durante el cierre del torneo. Mora destacó especialmente la unión que existe dentro del vestidor y la fortaleza que están mostrando en casa.

Carlos Moreno con buenas atajadas en el primer tiempo del partido ante América | MexSport

“Me hubiera gustado entrar muchísimo más holgado. Ahora somos mucho más fuertes en casa, porque en el torneo regular no lo fuimos. Ahora solo tengo memoria de los últimos cuatro partidos que hemos jugado. La unión del grupo es magnífica”, señaló.

Sobre el encuentro ante los Diablos Rojos, Mora reconoció que vivió momentos de nerviosismo debido a que el marcador tardó en abrirse; sin embargo, consideró que sus dirigidos hicieron los méritos suficientes para llevarse los tres puntos y conseguir el objetivo de avanzar a la Fase Final.

Festejo de Pachuca contra Toluca | IMAGO7