¡Pachuca a un paso de liguilla! Los Tuzos vencen a Toluca en un partido para locos

Los Tuzos derrotaron 2-0 a los Diablos en el Estadio Hidalgo; tras una expulsión y goles anulados

Pachuca consiguió un triunfo clave en el cierre del Apertura 2026, debido a que los Tuzos derrotaron 2-0 a Toluca en el Estadio Hidalgo, en un encuentro que tuvo tres goles anulados a Salomón Rondón durante la primera mitad, una expulsión de Hugo González y hasta a Paulinho bajo los tres postes en los minutos finales.

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El conjunto hidalguense vivió una primera parte de frustración, debido a que Rondón consiguió mandar el balón al fondo de las redes en tres ocasiones, pero ninguna de sus anotaciones subió al marcador debido a posiciones adelantadas. La primera llegó al minuto 12, tras un pase de Alán Bautista; posteriormente, al 22 y al 34, el venezolano volvió a encontrarse con el fuera de juego después de recibir servicios de Rodolfo Pizarro.

Pese a las oportunidades desperdiciadas, Pachuca encontró la recompensa apenas comenzó el segundo tiempo. Al minuto 46, Alán Bautista rompió el empate y puso en ventaja a los Tuzos, que comenzaron a encaminar un resultado fundamental en sus aspiraciones de clasificación.

Salomón Rondón celebrando gol de Pachuca vs Toluca | IMAGO7

Toluca intentó mantenerse en el partido, pero el cierre se complicó todavía más para los Diablos. Al minuto 84, Mauricio Isaís provocó una jugada que terminó en penalti para Pachuca. En la acción, Hugo González recibió inicialmente una tarjeta amarilla; sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro cambió su decisión y lo expulsó al 88.

Con Toluca sin cambios disponibles, Paulinho tuvo que asumir la responsabilidad de defender el arco escarlata. El delantero portugués se colocó los guantes y tomó el lugar de González, pero no pudo evitar que Salomón Rondón cobrara el penalti y ampliara la ventaja para los locales.

Paulinho ante Pachuca l MEXSPORT

Así, Pachuca cerró el encuentro con un 2-0 que puede cambiar el panorama de la clasificación. Con 25 puntos, los Tuzos aparecen en la séptima posición de la tabla, dentro de los puestos de Liguilla, mientras que Pumas se ubica en el undécimo lugar con 21 unidades.

El resultado deja provisionalmente fuera de la fase final al conjunto universitario y coloca a Pachuca en una posición favorable para avanzar, a la espera de que se complete la jornada