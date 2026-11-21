Hablar de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez es hablar de uno de los grandes referentes en la historia del Atlante, debido a que el formado en las fuerzas básicas de los Potros, el mediocampista construyó una carrera de dos décadas en la que conquistó títulos, disputó competencias internacionales y se convirtió en uno de los futbolistas más identificados con la camiseta azulgrana.
Una trayectoria llena de títulos
Su historia comenzó a tomar relevancia en 2007, cuando con apenas 20 años fue parte del equipo que conquistó el Apertura de la Liga MX frente a Pumas. Posteriormente, levantó la Liga de Campeones de la Concacaf 2008-09 y disputó el Mundial de Clubes de 2009, donde anotó ante Auckland City y terminó en el cuarto lugar con los Potros.
Su palmarés también incluye el Clausura 2013 con América, la Supercopa MX con Puebla, el Ascenso MX con Cafetaleros y tres campeonatos de Liga de Expansión con Atlante: Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024, además del Campeón de Campeones 2021-22.
Una lesión que puso en duda su carrera
Su última etapa como futbolista estuvo marcada por la adversidad. El 13 de septiembre de 2024 sufrió una fractura de tibia y peroné durante un encuentro ante Dorados, lesión que lo alejó de las canchas durante más de un año.
Después de una larga rehabilitación, regresó en octubre de 2025 y consiguió marcar en su reaparición ante Coyotes de Tlaxcala; de igual manera, su recuperación le permitió volver a competir en el máximo circuito.
Su último torneo y una nueva etapa en Atlante
El regreso de Atlante al máximo circuito le permitió volver a jugar en la Liga MX durante el Apertura 2026. No obstante, su participación fue limitada, ya que disputó cuatro encuentros y acumuló apenas 55 minutos. Finalmente, tampoco fue convocado para el último partido del torneo ante Xolos de Tijuana.
A los 39 años, Bermúdez decidió cerrar su etapa como futbolista profesional, pero no su relación con los Potros. El presidente Emilio Escalante le ofreció continuar dentro de la institución y el ‘Hobbit’ aceptó, por lo que asumirá una nueva función administrativa o directiva, todavía por definir.