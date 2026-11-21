Hobbit Bermúdez: una leyenda del Atlante que cierra su historia en las canchas para seguir en los Potros

Christian Bermúdez se despide del futbolista para comenzar una nueva etapa en la institución de sus amores.

Hablar de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez es hablar de uno de los grandes referentes en la historia del Atlante, debido a que el formado en las fuerzas básicas de los Potros, el mediocampista construyó una carrera de dos décadas en la que conquistó títulos, disputó competencias internacionales y se convirtió en uno de los futbolistas más identificados con la camiseta azulgrana.

Una trayectoria llena de títulos

Su historia comenzó a tomar relevancia en 2007, cuando con apenas 20 años fue parte del equipo que conquistó el Apertura de la Liga MX frente a Pumas. Posteriormente, levantó la Liga de Campeones de la Concacaf 2008-09 y disputó el Mundial de Clubes de 2009, donde anotó ante Auckland City y terminó en el cuarto lugar con los Potros.

Su palmarés también incluye el Clausura 2013 con América, la Supercopa MX con Puebla, el Ascenso MX con Cafetaleros y tres campeonatos de Liga de Expansión con Atlante: Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024, además del Campeón de Campeones 2021-22.

Christian 'Hobbit' Bermúdez celebra un gol con la playera de Puebla | IMAGO7

Una lesión que puso en duda su carrera

Su última etapa como futbolista estuvo marcada por la adversidad. El 13 de septiembre de 2024 sufrió una fractura de tibia y peroné durante un encuentro ante Dorados, lesión que lo alejó de las canchas durante más de un año.

Después de una larga rehabilitación, regresó en octubre de 2025 y consiguió marcar en su reaparición ante Coyotes de Tlaxcala; de igual manera, su recuperación le permitió volver a competir en el máximo circuito.

Hobbit Bermúdez quiere rendir más con el América | MEXSPORT

Su último torneo y una nueva etapa en Atlante

El regreso de Atlante al máximo circuito le permitió volver a jugar en la Liga MX durante el Apertura 2026. No obstante, su participación fue limitada, ya que disputó cuatro encuentros y acumuló apenas 55 minutos. Finalmente, tampoco fue convocado para el último partido del torneo ante Xolos de Tijuana.

A los 39 años, Bermúdez decidió cerrar su etapa como futbolista profesional, pero no su relación con los Potros. El presidente Emilio Escalante le ofreció continuar dentro de la institución y el ‘Hobbit’ aceptó, por lo que asumirá una nueva función administrativa o directiva, todavía por definir.