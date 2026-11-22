¡Tres goles anulados! Pachuca sufre ante Toluca por los fuera de juego de Rondón

Salomón Rondón se lamenta uno de los tres goles anulados ante Toluca en el Estadio Hidalgo | MexSport

El delantero mandó tres veces el balón al fondo de las redes, pero las anotaciones no subieron al marcador por posiciones adelantadas

Pachuca está viviendo una primera mitad frustrante frente a Toluca, debido a que los Tuzos encontraron en Salomón Rondón a su principal referencia ofensiva, pero el delantero venezolano no pudo celebrar ninguna de sus tres anotaciones, debido a que todas fueron invalidadas por fuera de juego.

Le quitan goles al máximo ariete del torneo

La primera acción ocurrió al minuto 12. Alán Bautista intentó filtrar un balón para Rondón, quien se encontraba en posición adelantada cuando recibió el pase. La jugada terminó con el señalamiento arbitral y el gol no pudo subir al marcador.

Diez minutos después, el conjunto hidalguense volvió a encontrar una oportunidad mediante la conexión entre Rodolfo Pizarro y el atacante sudamericano; sin embargo, nuevamente el fuera de juego apareció como protagonista y la anotación quedó invalidada.

La tercera ocasión llegó al minuto 34, cuando Pizarro buscó a Rondón con un pase en profundidad. El venezolano consiguió mandar el balón al fondo de la portería con un cabezazo, pero la bandera volvió a levantarse para señalar una posición adelantada. De esta manera, Pachuca se quedó por tercera ocasión sin poder festejar un gol.

El Rey no aporta todavía en el marcador

Las tres acciones tuvieron un factor en común, como lo fue la búsqueda de Rondón mediante pases filtrados, aunque la ubicación del delantero terminó por impedir que las anotaciones fueran válidas.

Pese a los intentos del equipo local, Toluca consiguió mantener su portería en cero, apesar de que Pachuca fue mejor durante la primera parte. Para los Tuzos, la falta de precisión en los movimientos ofensivos y las tres anotaciones invalidadas están representando mantenerse fuera de puestos de liguilla.