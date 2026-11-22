El guardameta de los Diablos vio la tarjeta roja al minuto 88; Salomón Rondón convirtió el penalti para ampliar la ventaja de los Tuzos

El cierre del encuentro entre Pachuca y Toluca tuvo un desenlace inesperado, debido a que los Diablos Rojos se quedaron sin su portero, Hugo González, quien fue expulsado después de cometer una infracción dentro del área. La situación obligó a Paulinho a ponerse los guantes y ocupar la portería en los últimos minutos del partido.

La jugada comenzó al minuto 84, cuando Mauricio Isaís recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penalti a favor de los Tuzos. Hugo González fue amonestado inicialmente por juego peligroso, pero la acción fue revisada por el VAR ante la posibilidad de una tarjeta roja.

Después de la revisión, el silbante cambió su decisión y expulsó al guardameta escarlata al minuto 88, dejando a Toluca sin posibilidad de realizar otra sustitución para cubrir su portería. Por ello, el delantero portugués Paulinho tuvo que asumir la responsabilidad de defender el arco durante el cierre del encuentro.

Con el panorama a su favor, Salomón Rondón tomó el balón desde los once pasos. El venezolano ejecutó con la pierna derecha y venció a Paulinho para colocar el 2-0 en el marcador al minuto 88, ampliando la ventaja de Pachuca.

Salomón Rondón dispara en el partido ante Toluca en la Jornada 17 del Apertura 2026 | MexSport