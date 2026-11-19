Gianni Infantino tendrá competencia por la presidencia de la FIFA: confirman a sus rivales para 2027

Las próximas elecciones del organismo rector del balompié se llevarán a cabo en marzo del siguiente año

Gianni Infantino buscará mantenerse al frente de la FIFA, aunque esta vez tendrá que enfrentarse a otros candidatos para conseguir su reelección. El organismo rector del futbol mundial confirmó que el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima competirán contra el dirigente suizo en las elecciones presidenciales de 2027.

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La votación se llevará a cabo el próximo 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA, que tendrá como sede Rabat, Marruecos. Será la primera ocasión desde 2016 en la que Infantino tenga adversarios en una elección, después de haber sido reelegido sin oposición en 2019 y 2023.

Tras el cierre del periodo de inscripción, la FIFA recibió tres candidaturas, mientras que el exfutbolista suizo Ramón Vega quedó fuera del proceso. Los expedientes de los aspirantes serán revisados por la comisión electoral del organismo, que deberá determinar si cumplen con todos los requisitos establecidos antes de confirmar oficialmente su participación.

Philippe Diallo desafiará a Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA | AFP

¿Quiénes son los candidatos que competirán contra Gianni Infantino?

Uno de los principales aspirantes es Philippe Diallo, actual presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), cargo que ocupa desde 2023. El dirigente francés cuenta con el respaldo de las 55 federaciones que integran la UEFA, por lo que representa una alternativa impulsada desde el futbol europeo para disputar la presidencia del máximo organismo.

Por su parte, Kohzo Tashima es presidente de honor de la Federación Japonesa de Futbol (JFA) y forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015. El directivo asiático presentó su documentación dentro del plazo establecido, incluyendo los cinco avales de federaciones nacionales necesarios para registrar su candidatura.

De acuerdo con el calendario electoral, la FIFA deberá comunicar a sus 211 federaciones miembro los nombres de los candidatos admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027. Posteriormente, los representantes de las asociaciones nacionales participarán en la votación que definirá al próximo presidente del organismo.

Gianni Infantino, Kohzo Tashima y Philippe Diallo, candidatos a la presidencia de FIFA | AP

Gianni Infantino buscará extender su mandato en medio de cuestionamientos

Infantino llegó a la presidencia de la FIFA el 26 de febrero de 2016, cuando derrotó en segunda vuelta al jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa con 115 votos contra 88. Desde entonces, el dirigente suizo se ha mantenido al frente de la institución y ahora buscará un nuevo periodo, aunque por primera vez en más de una década enfrentará una elección con rivales.

La contienda también se desarrollará en medio de cuestionamientos a su gestión, particularmente por el proyecto FIFA Forward Enterprise, que contemplaba la participación de inversionistas privados en la comercialización de derechos vinculados a competiciones internacionales.