Los partidos internacionales y la NBA se roban los reflectores este jueves

La Fecha FIFA concluyó por lo que la actividad a nivel de clubes en el mundo empieza de nueva cuenta. La postemporada de la MLS ya está en marcha, además Brasil tendrá partidos de sus equipos importantes. Así miso ligas como la NBA y la NFL también tendrá actividad.

Podría interesarte Futbol Lionel Messi conquista la MLS al establecer varios récords, además de ir por otra hazaña en los Playoffs

La MLS arranca sus Playoffs

Este jueves arranca oficialmente la postemporada del futbol estadounidense. Cuatro equipos pelean por un boleto en la primera ronda de la fase final de la MLS. Entre estos equipos aparece el Orlando City de Antoine Griezmann, un club que llamaría mucho la atención en la siguiente ronda.

El cuadro de la Florida deberá sacar la victoria si es que quiere pasar a la siguiente fase y enfrentar a Nashville (líder de la Conferencia Este). Para ello, Griezmann y compañía deberán superar a Cincinnati FC.

Al término del partido en Orlando, el otro partido de Comodines iniciará en el estado de Washington. Seattle recibirá a Real Salt Lake en un duelo que definirá al rival de Vancouver.

Antoine Griezmann celebrando gol ante Monterrey | MEXSPORT

Liga Brasileña en acción

El futbol también regresa en Sudamérica con el Brasileirao. Con sólo tres jornadas restando en la temporada regular de la Serie A cada partido es importante en busca de clasificar a los torneos importantes de la Conmebol.

Vasco da Gama se medirá al Internacional que pelea por no descender. De momento, el equipo de Porto Alegre caería a la segunda división por lo que necesita el triunfo. Poco después, São Paulo y Fluminense, en un duelo en el que ambos equipos quieren acceder a la Libertadores.

Fluminense derrotó a Deportivo la Guaira en la última fecha de Fase de Grupos de Libertadores | AFP

Deportes estadounidenses

Además de la MLS, Estados Unidos también contará con la actividad de otras ligas como la NBA y la NFL. En el futbol americano y arranca la Semana 11 con el Jueves por la Noche entre Indianápolis Colts y los Houston Texans.

En el básquetbol, el mexicano Karim López buscará más minutos cuando los Memphis Grizzlies enfrenten a Golden State Warriors. El otro mexicano, Jaime Jáquez también verá actividad con los Milwaukee Bucks ante los Portland Trail Blazers.