El extremo canadiense de Los Angeles FC tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital tras un fuerte impacto de Jackson Ragen

Las alarmas médicas volvieron a encenderse en el futbol internacional tras una escalofriante jugada en la MLS. El extremo canadiense de Los Angeles FC, Jacob Shaffelburg, sufrió múltiples fracturas de costillas y un neumotórax (lesión que provoca el colapso de uno de los pulmones) luego de recibir un violento impacto en el pecho durante el encuentro frente a Seattle Sounders en el Lumen Field.

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El incidente ocurrió apenas siete minutos después de que Shaffelburg ingresara de cambio al minuto 72. Tras superar un duelo individual con Nouhou Tolo por la banda derecha, el defensor Jackson Ragen llegó a destiempo y lo golpeó directamente en la parte superior del cuerpo con el brazo y el codo derecho, pese a la gravedad de la acción, el silbante Filip Dujic únicamente mostró tarjeta amarilla.

Este tipo de contactos en el pecho ha generado máxima alerta recientemente en el balompié mundial tras el trágico fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, lo que llevó a los médicos a actuar de inmediato, ordenando su sustitución por Tyler Boyd y su traslado urgente a un hospital.

¿Cuál es el estado de salud de Jacob Shaffelburg y qué partidos se perderá?

Aunque el cuerpo médico del conjunto angelino aún no ha establecido un tiempo exacto de recuperación, la gravedad del cuadro clínico ya tuvo consecuencias inmediatas tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales.

Jesse Marsch, DT de Canadá | MEXSPORT